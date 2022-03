Nintendo Switch Sports: Neuer Trailer mit Spielszenen und Details zum Multiplayer-Modus

Einen Monat vor dem Release von Nintendo Switch Sports bekommen wir im Overview-Trailer einen weiteren Blick auf den Nachfolger der erfolgreichen Wii-Sports-Reihe, die vor mehr als 15 Jahren ihr Debüt feierte. Im Video stellt Nintendo noch einmal alle Sportarten im Detail vor, die zum Launch zur Verfügung stehen werden. Dabei handelt es sich um Tennis, Bowling, Badminton, Volleyball, Fußball und Chambara. Ihr könnt in verschiedenen Spielmodi lokal gegen eure Freunde antreten oder zum ersten Mal auch im Multiplayer-Modus euer Talent mit dem Joy-Con-Controller unter Beweis stellen.Wenn ihr online eine Partie abgeschlossen habt, werdet ihr am Ende mit Punkten belohnt, die ihr im In-Game-Shop für Outfits, Accessoires und weitere Gegenstände ausgeben könnt, um euren Avatar anzupassen. Jede Woche möchte Nintendo das Angebot durchwechseln. Zusätzlich sammelt ihr im Multiplayer-Modus wertvolle Ranglistenpunkte, mit denen ihr Stufen aufsteigen könnt. Euer Ziel ist es hier, die Pro League in jeder einzelnen Sportart zu erreichen. Nintendo Switch Sports ist ab dem 29. April 2022 im Handel erhältlich. Im Herbst wird zudem noch Golf als Sportart mit einem Update kostenlos hinzugefügt.