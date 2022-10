Nintendo Switch Sports: Temporäre Abschaltung der Server wegen technischen Problemen

Nintendo Switch Sports: Momentan kein Online-Schwitzen möglich





A bug has been found in the #NintendoSwitchSports Ver1.2.1 update which causes the software to close during the pre-match loading screen. This is unfortunately affecting both online and offline play modes. We have therefore temporarily suspended the rollout of this update.



— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 14, 2022

Neue Sportarten: Datamining und offizielle Ankündigungen

Packt die Tennisschläger zurück in die Tasche und lasst die Bowlingkugel wieder fallen: Die Server von Nintendo Switch Sports legen aktuell nämlich eine Zwangspause ein.Schuld daran ist das letzte Update, Version 1.2.1, bei dem sich offenbar ein technischer Fehler in den geistigen Nachfolger von Wii Sports geschlichen hat. Bis auf weiteres könnt ihr daher nur offline und lokal ins Schwitzen kommen.Die Information stammt von Nintendo America, die Spieler über die Situation auf Twitter aufklärten: „Im Update Ver. 1.2.1 von Nintendo Switch Sports wurde ein Bug gefunden, der die Software dazu bringt, sich während des Pre-Match Ladebildschirms zu schließen. Das betrifft unglücklicherweise sowohl Online- als auch Offline-Modi. Wir haben daher die Einführung des Updates temporär pausiert.“„Während wir versuchen, eine Lösung zu finden, haben wir die Server von Nintendo Switch Sports temporär offline genommen und Online-Spielen ist während dieser Zeit nicht möglich. Das Speichern von Daten ist ebenfalls temporär ausgesetzt. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.“Eine genaue Zeitdauer für die Serverpause nannte Nintendo nicht und bislang bleiben die digitalen Online-Sportplätze stumm. Wenn es so weit ist, wird sich das japanische Unternehmen aber sicherlich noch einmal zu Wort melden, damit ihr mit den Tennisschlägern zurück zum Netz stürmen könnt.Trotz des stabilen Grundgerüsts bemängelten wir in unserem Test zu Nintendo Switch Sports , dass der Party-Titel schlicht zu wenig zu bieten hat: Mit Tennis, Bowling, Chanbara, Fußball, Volleyball und Badminton stehen aktuell nicht ansatzweise genug Sportarten zur Auswahl. Für Nachschub ist aber bereits gesorgt!Bereits kurz vor Launch hatte Nintendo angekündigt, dass Golf als Disziplin im Herbst 2022 seinen Weg ins Spiel finden wird, auch wenn man das entsprechende Update seitdem auf Winter 2022 verschob.Hoffnung machte außerdem ein Dataminer , der die Begriffe „Basketball“ und „Dodgeball“ im Code von Nintendo Switch Sports fand. Die existieren allerdings nur Textform und ohne dazugehörige Daten, es gibt also keine Garantie dafür, dass die beiden Sportarten in Zukunft erscheinen werden.