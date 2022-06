F1 Manager 2022: Erste Spielszenen und Release-Termin enthüllt

Viele Aufgaben als Teamchef













Die Entwickler von Frontier Developments verkünden, dass ihre Rennmanagement-Simulation F1 Manager 2022 ab 46,74€ bei vorbestellen ) am 25. August 2022 für PC, PS4, PS5, One und XBS erscheinen wird.Der folgende Spielszenen-Trailer zeigt erstmals In-Game-Material aus F1 Manager 2022. Dabei soll die Spielerfahrung den echten Formel 1-Sport möglichst authentisch einfangen.Als Spieler übermimmt man die Rolle des Teamchefs, der versucht das eigene Team möglichst hoch in der FIA Formula One World Chamionship 2022 zu platzieren. Dabei müssen zahlreiche Entscheidungen, vom Fahrerlager bis zum Podium getroffen werden und auch Vorstand und Teamsponsoren wollen zufrieden gestellt werden.Dabei kann aus einer großen Auswahl der besten Fahrer der F1, F2 und F3 gewählt werden. Zwischen den Saisons gibt es die Möglichkeit neue Fahrer zu verpflichten und das eigene Lieblingsteam zusammenzustellen. Dafür wurde jeder Fahrer des F1-Line-Ups 2022 digital eingefangen, um Optik und den individuellen Fahrstil einzufangen.