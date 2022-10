F1 Manager 2022: Update-Support endet nach gerade einmal zwei Monaten

F1 Manager 2022: Konzentration auf neue F1-Projekte

Visuelle Updates im letzten Update

Am 30. August erschien der F1 Manager 2022 – und bereits jetzt ist seine Zeit gekommen. Denn Entwickler Frontier Developments wird den Support für die Simulation demnächst einstellen.Dies kündigte der Community-Manager Frontier_F1MChris auf Reddit an. Derzeit arbeite das Team noch an einem größeren Update, danach folgt ein Schlussstrich. Lediglich kleinere Patches, die keine Änderungen mehr bezüglich den Spielmechaniken vornehmen, werden noch in Aussicht gestellt.Als Grund für die Einstellung des Supports nennt Frontier Developments, dass sich das Entwicklerteam gezwungen sieht, die Konzentration auf zukünftige F1 Manager-Projekte zu setzen. Nur so könne man dafür sorgen, dass kommende Spiele ihr "Potenzial ausschöpfen und die Erwartungen des Teams und der Community erfüllen", so der Wortlaut im Reddit-Beitrag Wenig überraschend kommt diese Ankündigung bei den Spielern nicht so gut an. Viele zeigen sich in den Kommentaren sichtlich enttäuscht und teilweise sogar wütend. Vom Reddit-Nutzer Fettfjes heißt es etwa: "Das ist entsetzlich! Ich bereue es, dieses Spiel gekauft zu haben und werde das nächste Spiel nicht kaufen."Ein anderer Nutzer fasst es derweil so zusammen: "Ich meine, ich kann verstehen, dass ihr euch jetzt auf den F1 Manager 2023 konzentrieren wollt, um ihn besser als 2022 zu machen, aber nur 2 Monate Updates? Und die Updates hören sogar vor dem Ende der F1-Saison auf? Verdammt, das ist hart..."Ein weiterer Punkt, warum das frühe Support-Ende so kritisch gesehen wird, ist der Umstand, dass der F1 Manager 2022 weiterhin viele Problemstellen habe. Vor allem die KI sei derzeit immer noch ein Knackpunkt, so zahlreiche Kommentare.Ob das letzte große Update viele dieser Probleme behebt, daran zweifeln nicht wenige Spieler. In der Ankündigung zum Update heißt es, dass vor allem die visuelle Aktualisierung der Fahrzeugmodelle im Vordergrund steht. Autoteile und Lackierungen werden beispielsweise der aktuellen Saison angepasst und sollen sich je nach Team stärker voneinander unterscheiden.Außerdem passt man den Kraftstoffverbrauch während der Qualifikationssitzungen an und korrigiert die bisher falschen Berechnungen der "geschätzten Rennzeit". Zudem soll das Update "weitere Optimierungen" beinhalten, zu denen es aber bisher noch keine Details gibt.