Exoprimal: Neuer Gameplay-Trailer und Closed-Network-Test

Masse statt Klasse?

Von Brechern und Snipern

Wettervorhersage für 2023: Es regnet in Strömen – und zwar Dinosaurier. Mit einem fünfköpfigen Team stellt ihr euch dem bedrohlichen Kreidezeit-Unwetter und räumt mit den Biestern bildgewaltig auf.Die neue Capcom IP ist weit entfernt von dem Dino Crisis, dass sich die Fans schon lange wünschen. Statt dezentem Krallen-Grusel gibt es in Exoprimal trashig wirkende Massenschlachten, die an den grandiosen Flop Lost Planet 2 erinnern.Eine ungnädige Künstliche Intelligenz mit dem Namen Leviathan sorgt im Jahr 2043 für Unruhe – und ruft einen 5er Einsatztrupp von Soldaten auf dem Plan, die sich flugs in ihre schützenden Kampfanzüge schmeißen, um dem Schlamassel Herr zu werden. Aus dunklen, strudelförmigen Anomalien am Himmel purzeln Hundertschaften verschiedenartiger Dinosaurier, die in einer sicheren Zukunft nichts verloren haben.Im Trailer ist zu sehen, wie sich die verschiedenen Talente eures Trupps im Kampf gegen Raptoren, Triceratops, T-Rex und ein paar Fantasy-Dinos machen.Maximal fünf Spieler finden sich online zusammen, wählen eine favorisierte Klasse und stellen sich der schuppigen Flut entgegen. Der Tank nutzt im Nahkampf einen gewaltigen Hammer, der Sniper nimmt sich die Biester aus der Ferne vor und eine weitere Klasse verfügt über einen riesigen Energieschild, der die herannahenden Ungetüme für kurze Zeit stoppen kann, um dann eine verheerende Attacke anzubringen, die für ungewollte Luftsprünge bei den Dinos sorgt.Dazu kommen natürlicherweise Lichteffekte ohne Ende und die gewohnt fremdschämigen Zwischensequenzen für ein japanisches Spiel dieser Machart. EDF lässt grüßen! Wer Lust hat, das Spiel in einem Closed-Network-Test, der dem PC vorbehalten ist, auszuprobieren, kann sich an dieser Stelle dafür anmelden Exoprimal erscheint irgendwann 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S|X.