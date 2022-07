Exoprimal: Neuer Trailer stellt Dinosaurier vor

Dino-Monster-Hunter

Capcom veröffentlicht einen turbulenten neuen Trailer zu Exoprimal, dem kooperativen Multiplayer-Shooter mit Monstern aus einem Land vor unserer Zeit.In dem Filmchen werden allerlei, mal mehr und mal weniger historisch korrekte, Urzeitechsen präsentiert, die es in bester Shooter-Manier auszurotten gilt. Exoprimal wurde dieses Jahr auf der State of Play angekündigt und soll 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. In verschiedenen Spielmodi könnt Ihr mit einem Team von je fünf Exofightern gegen Massen an Kreidezeit-Ungeheuern antreten. Im kürzlich erschienenen knapp zweiminütigen Trailer gibt es einen schmackhaften Ausblick auf das Spielgeschehen sowie auf die verschiedenen Dinosaurier, die uns das Spiel vor die großkalibrige Flinte wirft...Unter den Viechern sind natürlich ikonische Vertreter wie der T-Rex und der Triceratops, aber auch Zungenbrecher à la Pachycephalosaurus. Neben diesen wurden auch die sogenannten Neosaurier vorgestellt – dabei handelt es sich laut Capcom um mutierte Saurier mit unterschiedlichem Aussehen und Fähigkeiten.Das genaue Release-Datum von Exoprimal ist leider noch nicht bekannt, für den Closed Network Test können sich interessierte Spieler allerdings noch bis zum 26.7. um 23:59 Uhr auf Capcoms offizieller Webseite bewerben