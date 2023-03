Exoprimal: Release-Termin, Beta-Phase & Game Pass-Verfügbarkeit bestätigt

Exoprimal: Release im Juli - Beta-Phase startet schon bald

Ab Release im Xbox Game Pass

Koop-Dino-Shooter hat nicht nur einen handfesten Veröffentlichungstermin verpasst bekommen, sondern obendrein wird bestätigt, dassab seinem Release im Xbox Game Pass aufläuft.Darüber hinaus wird uns verraten, wann es mit der offenen Beta-Phase losgehen soll, während man uns im Zuge eines neuen Trailers frische Eindrücke zu Exoprimal verschafft.Exoprimal soll Capcom zufolge am 14. Juli diesen Jahres sowohl für die PlayStation 5, als auch für die PS4, die Xbox Series- und One-Konsolen sowie für den PC erscheinen. Dabei soll es einerseits die Standardedition geben, für rund zehn Euro mehr erwartet euch aber auch noch die Digital Deluxe Edition, die mit einem Starter-Kit sowie dem Exoprimal-Überlebenspass für die erste Saison aufwartet. Passend dazu zeigte man auf dem Showcase-Event von Capcom einen neuen Trailer:Vorbesteller dürfen sich darüber hinaus über ein paar kosmetische Gegenstände in Form von drei verschiedenen Skins für den Exosuit freuen. Die Exosuits werden von den Spielern gesteuert, um in dem auf Teamplay ausgelegten Online-Spiel gegen Horden aus attackierenden Dinosauriern zu bestehen.Wenn euch Exoprimal interessiert und ihr erst einmal reinschnuppern wollt, haben wir noch weitere Neuigkeiten für euch: Die offene Beta-Phase startet schon in Kürze am 17. März und läuft bis zum 19. März. Dabei habt ihr dank plattformübergreifendem Matchmaking die Chance, das Spiel für zumindest für kurze Zeit in vollen Zügen zu genießen und euch alle Exosuits schon einmal vorab überzustreifen. Nehmt ihr an der Beta teil, so erwartet euch im finalen Spiel der besondere Aibius-Medallien-Anhänger.Ganz nebenbei wird Exoprimal seinen Release ebenfalls im Rahmen des Xbox Game Pass feiern. Microsofts Abo-Service sichert sich damit den nächsten spannenden Titel, den zahlende Abonnenten direkt zum Launch für den üblichen monatlichen Tarif zum Download angeboten bekommen.Ehe es dann im Juli soweit ist, könnt ihr mit einem. Und: Dinosaurier-Fansgleich doppelt auf ihre Kosten kommen.