The DioField Chronicle: Square Enix kündigt neues Strategie-Rollenspiel an

Square Enix hat mit The DioField Chronicle ein brandneues Taktik-RPG vorgestellt Dieses brandneue Taktik-RPG bietet eine 3D-Variante des klassischen Strategie-Genres. Der Publisher beschreibt das Spiel folgendermaßen: "The DioField Chronicle ist eine epische Geschichte über Krieg und Ehre. Es bietet eine einzigartige und wunderschöne Welt, die Fantasy, mittelalterliche und moderne Einflüsse mit einem tiefgründigen und innovativen Echtzeit-Kampfsystem verbindet."The DioField Chronicle spielt auf einem Kontinent, der im Krieg versunken ist, und folgt einem Konflikt zwischen dem Trovelt-Schoevianischen Reich und der Rowetale-Allianz. Zwischen den beiden verfeindeten Mächten steht jedoch das einsame Königreich Alletain auf der Insel DioField, das vom Krieg bisher verschont blieb. Doch da sich dort der kostbare Rohstoff Jade befindet, ruft das sowohl die Allianz als auch das Imperium auf den Plan und zwingt das Königreich Alletain zur Verteidigung.Der Strategie-Titel soll noch 2022 veröffentlicht werden und wird für den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S sowie Switch erhältlich sein. Ein genaues Release-Datum steht allerdings noch aus.