The DioField Chronicle: Actionreicher Launch-Trailer stimmt auf Release ein

The DioField Chronicle: Das ist der Launch-Trailer

Zum Release des Strategie-RPGs The DioField Chronicle scheut Square Enix keine mühen und präsentiert uns den stimmigen Launch-Trailer, der nicht an Action geizt.Mit seiner "epischen Erzählung von Krieg und Ehre" und einer "einzigartigen und wunderschönen Welt" ebenso wie seinem "tiefgehenden und innovativen Kampfsystem in Echtzeit" will The DioField Chronicle die Herzen taktischer Rollenspiel-Fans im Sturm erobern.The DioField Chronicle wurde von Square Enix in Zusammenarbeit mit dem Entwicklerteam von Lancarse Ltd., einer erfahrenen Truppe aus Strategiespiel-Experten, kreiert. Das starke Design der Charaktere, der einzigartige Diorama-Art-Style sowie die ergreifende musikalische Untermalung, die von keinen Geringeren als den Game of Thrones-Komponisten Ramin Djawadi und Brandon Campbell stammt, sollen für stundenlangen Spaß an den Konsolen und dem PC sorgen.Wir folgen der Geschichte des Königreichs Alletain, das von aufstrebenden Mächten und finsterer Magie bedroht wird. Ein neues Zeitalter des Chaos bahnt sich an und als Mitglied der Blaufüchse, einer elitären Gruppe aus Söldern, müssen wir uns den Gefahren in den Weg stellen, um das Schicksal der Menschheit ein für alle mal zu besiegeln.The DioField Chronicle ist ab sofort für die PlayStation 5 und die PS4, die Xbox Series X|S und die Xbox One sowie für die Nintendo Switch und den PC verfügbar, nachdem es bereits im März diesen Jahres angekündigt wurde. Und mit Tactics Ogre: Reborn meldet Square Enix bereits das nächste strategische Rollenspiel an , welches noch im November erscheinen soll.