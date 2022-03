Valkyrie Elysium: Neuer Teil der Kult-Serie angekündigt; Release des Action-Rollenspiels noch dieses Jahr

Neben The DioField Chronicle hat Square Enix einen weiteren Titel namens Valkyrie Elysium angekündigt. Dahinter verbirgt sich der neueste, als Action-Rollenspiel konzipierter Ableger einer klassischen Serie. Valkyrie Profile erschien 1999 auf der PlayStation, der bislang letzte Valkyrie-Teil wurde 2008 auf Nintendo DS veröffentlicht.Vom Publisher heißt es dazu: „Valkyrie Elysium ist ein Action-RPG mit einer epischen Geschichte, wunderschönen Umgebungen und neuen, rasanten Kämpfen, die die klassischen Spezialangriffs- und Kombo-Systeme der Valkyrie-Reihe beinhalten.“ Zu den klassischen Elementen, die aus der Valkyrie-Reihe zurückkehren werden, gehören u.a. die Einherjar. Das sind rekrutierbare Krieger, die sich der Heldin Valkyrie anschließen und an ihrer Seite kämpfen, wenn sie gerufen werden.Über die Story des Spiels ist bisher bekannt, dass es in einer fernen Vergangenheit spielen wird, in welcher Ragnarök über alle Welten hereinbricht und die Endzeit einläutet. Der Allvater erschafft aus letzter Kraft eine Abgesandte, die die Welt retten soll. Die tapfere Kriegerin Valkyrie steigt in die dem Untergang geweihte Welt hinab und stößt dort nicht nur auf viele Herausforderungen, sondern auch auf die verborgene Wahrheit hinter der drohenden Zerstörung.Vakyrie Elysium soll noch dieses Jahr veröffentlicht werden, ein offizielles Datum wurde von Square Enix aber noch nicht genannt. Das Spiel wird für PlayStation 4 sowie PlayStation 5 erhältlich sein.