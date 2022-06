Gamescom 2022: Nintendo nimmt dieses Jahr nicht teil

„Die Gamescom ist für Nintendo ein zentrales Event im Veranstaltungskalender. In diesem Jahr haben wir uns nach sorgfältiger Abwägung jedoch gegen eine Teilnahme in Köln entschieden.



Die Spiele für Nintendo Switch können Spielerinnen und Spieler stattdessen im Rahmen zahlreicher deutschlandweiter Events ausprobieren. Bisher fest eingeplante Veranstaltungen sind unter anderem Roadshows mit unserem Airstreamer und unserem Bulli, etwa an Standorten wie dem SWR Sommer- und dem Stuttgarter Kinder- und Jugendfestival. Für die Japan- und Videospiel-Fans haben wir uns entschieden, sowohl an dem Main Matsuri Japan Festival in Frankfurt sowie der DoKomi in Düsseldorf und der AnimagiC in Mannheim teilzunehmen. Weitere Tour-Stopps und Aktionen sind in Planung.



Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit unseren Fans auf vielen regionalen Events.“







Aerosoft

Assemble Entertainment

Bandai Namco Entertainment

HandyGames

Kalypso Media

Koch Media

Level Infinite (Tencent Games)

THQ Nordic Neben Nintendo haben auch 2K, Rockstar Games und Wargaming.net bereits verkündet, dass sie an der gamescom 2022 nicht teilnehmen werden . Während einige Publisher ihre Teilnahme gewiss noch mitteilen werden, sind folgende Publisher für die Messe in Köln derzeit bestätigt

Der japanische Videospiel-Hersteller Nintendo wird dieses Jahr nicht an der gamescom 2022 teilnehmen. Nach zweijähriger Unterbrechung findet die Messe vom 24.-28. August 2022 wieder vor Ort statt.Schon 2020 und 2021 setzte Nintendo bei der digitalen gamescom aus. Die Jahre davor waren sie jedoch stets mit großem Stand vertreten. Mit Mario Strikers: Battle League Football , das am 10. Juni 2022 und Splatoon 3 , das am 9. September 2022 für Switch erscheint, wären außerdem zwei aktuelle Releases vorhanden. Jedoch will Nintendo dieses Jahr eher auf kleinere, dafür mehr Events setzen.Auf Anfrage von GamesWirtschaft teilt die Frankfurter Zentrale von Nintendo of Europe mit: