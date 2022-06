Gamescom 2022: Tickets zu erhöhten Preisen jetzt erhältlich

gamescom 2022: Die Tickets werden teurer

Wie viel dich ein Ticket zur gamescom 2022 kostet

Keine Tageskasse auf dem Messegelände

Nach Corona-bedingter Zwangspause geht die gamescom 2022 in diesem Jahr endlich in eine neue Runde. Der Ticketverkauf ist seit heute gestartet.Endlich steigt das deutsche Mega-Event für alle Spielebegeisterten wieder live vor Ort. Die gamescom 2022, die zwischen dem 24. und dem 28. August ihre Kölner Pforten für alle Messebesucher öffnet, hat ihren Ticketverkauf nun offiziell gestartet.Dabei fällt vor allem ins Auge, dass ihr in diesem Jahr etwas mehr für den Eintritt löhnen müsst, als es noch vor wenigen Jahren der Fall war. Um fast zehn Euro sind die Preise im Vergleich zur Messe von 2019 gestiegen.Während Tickets für das Event vor drei Jahren noch bei 16,50 Euro für eine Tageskarte am Donnerstag und Freitag sowie bei 19,50 Euro für den jeweiligen Wochenendtag lagen, müssen wir uns in diesem Jahr auf Preise im 25 bis etwa 30 Euro Bereich einstellen. Die exakten Preise findest du hier Natürlich kannst du auch wieder etwas Geld sparen, indem du dir ein ermäßigtes Ticket, welches nur für Schüler, Studenten, Azubis, Rentner, Senioren ab 65 Jahren, FSJ- oder FÖJ-ler sowie Schwerbehinderte gilt, ergattern. Auch das Familienticket drückt den Preis etwas, wobei dieses nur für Gruppen mit maximal zwei Erwachsenen und mindestens einem Kind im Alter zwischen sieben und elf Jahren gilt.Bedauerlicherweise wird es nicht möglich sein, die Tickets live vor Ort zu erstehen. Möchtest du die gamescom 2022 also in ihren Messehallen besuchen, ist ein vorzeitiger Erwerb der Tickets über den Online-Shop nötig.Begründet wird die Preiserhöhung seitens der Koelnmesse mit den allgemein gestiegenen Kosten in nahezu allen Bereichen und dem in diesem Jahr strenger limitierten Ticketkontingent.