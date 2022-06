Gamescom 2022: ActivisionBlizzard ist nicht dabei

Deutlich weniger Aussteller auf der Gaming-Messe

Noch ein Aussteller fehlt auf der diesjährigen Gamescom. Wie Gameswirtschaft.de berichtet, wird ActivisionBlizzard dieses Jahr nicht auf der Spielemesse in Köln vertreten sein. Damit fällt mit Call of Duty ein alljährlicher Publikumsmagnet weg.Es wird leerer auf der Gamescom. Nachdem bereits Nintendo Take-Two und Wargaming ihre Teilnahme an der diesjährigen Messe absagten, wird jetzt mit ActivisionBlizzard ein weiteres, großes Loch gerissen. Nicht nur wird die Blizzard-Halle mit Bühne und Hearthstone-Taverne fehlen - auch einen Call-of-Duty-Stand wird es 2022 wohl nicht geben.Wie Boris Gojic, Territory Marketing Manager DACH/CEE auf Anfrage von Gameswirtschaft.de sagte, habe man sich "Nach gründlicher Prüfung" dazu entschieden, von einer Teilnahme abzusehen. Zwar unterstütze man weiterhin den Interessenverband und die Spieleindustrie in Deutschland. Aus nicht näher benannten Gründen wolle man aber nicht vor Ort vertreten sein.Die Gamescom 2022 soll vom 24. bis 28. August in den Kölner Messehallen stattfinden.