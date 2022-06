Gamescom 2022: Sony schwänzt die Gamescom 2022

Nach Nintendo und Activision ist das der nächste Dämpfer für die Publikumsmesse in Köln: Sony bleibt der Gamescom 2022 fern – das hat der PlayStation-Konzern am Donnerstag dem Branchennewsdienst Gameswirtschaft bestätigt.PlayStation VR2 ausprobieren, einen Platz in einer eventuellen God of War: Ragnarök -Präsentation ergattern oder ganz kurz vor dem PS5-Release schon die Finger an The Last of Us: Part 1 legen? Das wird leider nix auf der diesjährigen Gamescom. Wie schon die eingangs erwähnten Big Player hat auch der japanische Konsolenbauer entschieden, der ersten Gamescom seit Beginn der Pandemie fernzubleiben – dies ist dank einer Gameswirtschaft-Meldung seit heute bekannt.Laut der Webseite hat Sony ihnen auf Nachfrage diese Entscheidung mitgeteilt – Gründe scheint der PlayStation-Konzern dafür nicht angeführt zu haben. Damit geht der Gamescom, die vom 24. bis 28. August in der Rheinmetropole stattfinden soll, ein weiterer Publikumsmagnet durch die Lappen – aktuell scheinen der Messe fast die Gründe auszugehen, warum die Spieler in den üblichen Scharen in die Hallen strömen sollten. Laut Gameswirtschaft gingen im Vorverkauf ( zu deutlich erhöhten Preisen ) dennoch schon 60.000 Tickets über den Tresen , aktuell haben bereits Hersteller wie Bandai Namco, Sega oder THQ Nordic ihre Teilnahme bestätigt.Wir bleiben für euch natürlich am Ball, welche weiteren Firmen (und Attraktionen) einen eventuellen Messebesuch spannend machen könnten – und schließen mit einer Frage: Habt ihr eigentlich vor, die Gamescom 2022 zu besuchen?