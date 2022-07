Gamescom 2022: Square Enix ist dabei - aber anders als gedacht

**Update vom 13. Juli**





Wie Square Enix ankündigte, wird man mit einem Stand auf der Gamescom 2022 vertreten sein. Auf 114 Quadratmetern in Halle 05.2 wird es allerdings keine neuen Spiele zu sehen geben: Stattdessen können Fans "180 Artikel zu beliebten Marken wie Final Fantasy, Kingdom Hearts oder Dragon Quest" erstehen, wie es in der Pressemitteilung heißt. Viele der Fanartikel gibt es sonst nur im Online-Store. Zudem gibt es jeden Tag ein Bonus-Item ab einem Kaufwert von 50€.

Zusagen von THQNordic und Kalypso

Auch mit Ubisoft, THQNordic und Kalypso könnt ihr definitiv rechnen. Ubisoft kündigte in einer Pressemitteilung an, dass man als offizieller Partner der GamesCom die Spiele für die Fans wieder "physisch erlebbar" machen wollen würde. Man arbeite "an einem Konzept, welches inhaltlich und organisatorisch den örtlichen Rahmenbedingungen und Sicherheitsvorkehrungen gerecht wird", so die Pressemitteilung weiter. Welche bzw. wieviele Spiele gezeigt werden, verriet Ubisoft noch nicht.Konkreter wird da THQNordic im Interview mit GamesWirtschaft . Der Wiener Spiele-Publisher, der zur Embracer Group gehört, wird laut PR-Chef Florian Emmerich neun Spiele auf der Gamescom ausstellen, vier davon bisher unangekündigt. Da man in Halle acht durch die Absage von Wargaming jetzt mehr Platz habe, hätte man den Stand außerdem auf rund 1000 Quadratmeter vergrößert. Emmerich betont auch, der Ausfall anderer großer Aussteller hätte aus Sicht von THQNordic "keine großen Auswirkungen" auf den Stellenwert der Messe an sich.Auch Publisher Kalypso (u.a. Tropico Commandos 3 Remaster ) hat bereits früh signalisiert, in alter Größe auf der Spielemesse in Köln vertreten zu sein. Geschäftsführerin Anika Thun warnte aber im Interview mit GamesWirtschaft davor, dass die Messe durch die Absagen der internationalen Größen wichtige Anziehungspunkte für die Besucher verliere.Unter den weiteren Zusagen sind außerdem Aerosoft, Assemble, Koch Media, Sega und Bandai Namco vertreten.