Gamescom 2022: Bandai Namco kündigt Line-Up für die Spielemesse an

Eine bunte Mischung

Elden Ring Cosplay-Wettbewerb

Alle Jahre wieder steht die Gamescom vor der Tür und mit ihr der für Fanlieblinge wie Elden Ring oder The Witcher 3: Wild Hunt verantwortliche Publisher Bandai Namco auf der Matte. So gab das Unternehmen aus dem Land der aufgehenden Sonne nun sein Line-Up für die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele bekannt...Gamescom-Besucher dürfen sich in diesem Jahr demnach auf folgende drei Titel freuen: Park Beyond (zum ersten Mal spielbar) The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (zum ersten Mal spielbar)Mit Park Beyond präsentiert das deutsche Entwicklerstudio Limbic Entertainment eine quietschbunte und verrückte Freizeitpark-Management-Simulation, in der ihr euren eigenen Park bis ins kleinste Detail gestalten und verwalten dürft. The Devil in Me ist der vierte Teil und das erste Staffelfinale der schaurigen The Dark Pictures Anthology Reihe und erzählt die Geschichte der Lonnit Entertainment TV-Crew. Das Team um Gründer Charlie Lonnit erhält einen mysteriösen Anruf von einem Mann namens Granthem Du’Met. Der verspricht ihnen eine Tour durch ein originalgetreu nachgebautes Mörderschloss. Könnte die Tour durch das an einen Serienmörder angelehnte Anwesen die TV-Show retten? One Piece Odyssey erzählt das legendäre Piraten-Abenteuer auf der Suche nach dem namensgebenden Schatz weiter. So verschlägt es die Strohhutbande um ihren Captain Monkey D. Ruffy auf eine geheimnisvolle neue Insel, wo spannende Quests und rundenbasierten Kämpfe gegen allerhand Feinde und Bosse auf euch warten. Dabei schlüpft ihr in die Rolle von Monkey D. Ruffy, Lorenor Zoro, Nami, Franky, Sanji, Lysop, Nico Robin, TonyTony Chopper und Brook.Am Sonntag, den 28. August findet außerdem ein Elden-Ring-Cosplay-Contest statt, der um 13 Uhr startet und in Zusammenarbeit mit Nissa Cosplay im Cosplay Village (Halle 10.1) veranstaltet wird. Zur Anmeldung können sich interessierte Cosplayer und Cosplayerinnen des From-Software-Titels bis 30 Minuten zuvor bei der Bühne des Cosplay Village einfinden. Bei der Gestaltung der Outfits gilt das offizielle Regelwerk der Messe. Auf den Social-Media-Kanälen von Bandai Namco werdet ihr über alle News bezüglich des Wettbewerbs auf dem Laufenden gehalten.