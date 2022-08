Gamescom 2022: Opening Night Live: 30 Spiele in zwei Stunden

On Tuesday, August 23, @gamescom Opening Night Live streams LIVE from Germany.



🔵 2 hour live show

🔵 Thousands of fans in the audience!

🔵 30+ games on stage



If you are in Germany, limited in-person tickets are now available for fans.



Buy them here: https://t.co/crQarVvABg pic.twitter.com/x8YV3I8j9d



— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 9, 2022

Auf Twitter kündigte Keighley an, dass sich Fans auf die Präsentation von 30 Spielen in einer zweistündigen Show freuen könnten. Dabei ist davon auszugehen, dass ein ähnliches Format wie in der Vergangenheit gewählt wird. Es kann also mit einer Mischung aus Trailershow und längeren Segmenten inklusive Interviews mit Entwicklern gerechnet werden.2021 wohnten rund sechs Millionen Zuschauer der damals rein digitalen Veranstaltung im Livestream bei. 2022 wird es auch wieder ein Live-Publikum geben. Noch können die 29€ teuren, separaten Tickets über die Gamescom-Website erstanden werden. Die Opening Night Live findet am 23. August 2022 um 20:00 Uhr statt.