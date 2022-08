Gamescom 2022: Opening Night Live heute Abend – 13 Titel stehen bereits fest

Gamescom 2022: Opening Night Live – Auf welche Titel wir uns ganz sicher freuen können





Are you ready for gamescom: Opening Night Live tomorrow?

The show will feature exclusive footage, trailers, gameplay and news during the show!



Join @GeoffKeighley and us at 8pm CEST for the official kickoff to #gamescom #ONL!



— gamescom (@gamescom) August 22, 2022

Bereits vor wenigen Tagen berichteten wir: Die Gamesocm 2022 wird, wie ihre Vorgängerinnen, mit einem Live-Event eingeläutet. Die Opening Night Live wird am Dienstag den 23. August 2022 stattfinden und wie gewohnt von Game-Awards-Host Geoff Keighley moderiert. Dieser gab jetzt mehr Infos zum Inhalt der Eröffnungsshow bekannt.

30 Spiele in zwei Stunden









On Tuesday, August 23, @gamescom Opening Night Live streams LIVE from Germany.



🔵 2 hour live show

🔵 Thousands of fans in the audience!

🔵 30+ games on stage



If you are in Germany, limited in-person tickets are now available for fans.



Buy them here: https://t.co/crQarVvABg pic.twitter.com/x8YV3I8j9d



— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 9, 2022



2021 wohnten rund sechs Millionen Zuschauer der damals rein digitalen Veranstaltung im Livestream bei. 2022 wird es auch wieder ein Live-Publikum geben. Noch können die 29€ teuren, separaten Tickets über die Auf Twitter kündigte Keighley an, dass sich Fans auf die Präsentation von 30 Spielen in einer zweistündigen Show freuen könnten. Dabei ist davon auszugehen, dass ein ähnliches Format wie in der Vergangenheit gewählt wird. Es kann also mit einer Mischung aus Trailershow und längeren Segmenten inklusive Interviews mit Entwicklern gerechnet werden.2021 wohnten rund sechs Millionen Zuschauer der damals rein digitalen Veranstaltung im Livestream bei. 2022 wird es auch wieder ein Live-Publikum geben. Noch können die 29€ teuren, separaten Tickets über die Gamescom-Website erstanden werden. Die Opening Night Live findet am 23. August 2022 um 20:00 Uhr statt.

Mittlerweile wurde fast die Hälfte der 30 Spiele, die heute Abend präsentiert werden sollen, angekündigt. Mit dabei sind Hogwarts Legacy, The Callisto Protocol und mehr.Im Zuge der Pressemitteilung verkündete Moderator Geoff Keighley, dass er und sein Team sich sehr darauf freuen würden, nach Deutschland zurückzukehren und die Community persönlich auf der gamescom: Opening Night Live wiederzusehen. Weiter heißt es: "Unsere Show wird viele neue Spieleankündigungen sowie Updates zu bestehenden Spielen enthalten und die Zukunft des Mediums zeigen".Update: Zwar fehlen uns noch immer Informationen zu dem Großteil der Spiele, welche uns schon heute Abend auf der Gamescom 2022: Opening Night Live erwarten, dafür besteht bei exakt 13 Titeln mittlerweile beruhigende Gewissheit. So sind es die folgenden, zu denen wir ab 20 Uhr deutscher Zeit neue Inhalte präsentiert bekommen sollen:Außerdem werden während der Show auch die Gewinner der Plattform-Kategorien des gamescom awards und des gamescom goes green awards bekannt gegeben. Darüber hinaus erwarten uns weitere Informationen zur kommenden Gamescom-Woche. Die wichtigsten Infos zur Gamescom 2022 haben wir noch einmal an anderer Stelle für euch zusammengefasst.