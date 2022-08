Gamescom 2022: Der Termin für das nächste Jahr steht fest

Alex To schrieb am 28.08.2022 um 13:58 Uhr

Keine Gamescom mehr. Alle wirklich großen und guten Aussteller nicht vor Ort. Der reinste Streamer Community Treff, was kein richtiger Gamer braucht und daher auch leider absolut sinnfrei das ganze. Diese ganzen Streamer und TikTok - what ever:) sollen online bleiben, dazu braucht es keine Messe! Technische Hardware Ausstellung ebenso stark beschränkt, in Verhältnis zu den Jahren zuvor.

Murchandise Hallen verkaufen teurer wie im Online oder original Shop, teilweise doppelt so hoch.

Was hat das mit einem Messepreis zu tun. Messepreise sind günstiger - nur mal zum verinnerlichen, liebe Organisatoren:).

Es geht einfach nicht mehr um den Kern - Gaming und Technik. Überall muss man seine Mail Adressen abgeben um ne Kleinigkeit mitnehmen zu dürfen usw? einfach nicht mehr was es mal war - leider!

Und Fast Line Angebote um Geld zu machen sind ebenso bei dem Ticketpreis das letzte.

Wieso nicht die Messe mal so aufbauen, damit es für alle schneller und einfacher geht.

Beste Grüße

Alexander