The Quarry: Neues Horrorspiel der Macher von Until Dawn und The Dark Pictures mit Star-Besetzung angekündigt

Publisher 2K und das Entwicklerteam von Supermassive Games stellen mit The Quarry ein neues Projekt vor, bei dem es sich um das nächste Teenie-Horrorspiel aus dem Hause der Until-Dawn-Macher handelt. Ihr werdet die Kontrolle über neun unterschiedliche Charaktere übernehmen, die erneut vor große und kleine Entscheidungen gestellt werden und damit direkten Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte nehmen. Bedenkt jedoch immer, dass eure Wahl über Leben und Tod der Spielfiguren entscheiden kann.In der Story von The Quarry dreht sich diesmal alles um die neun Betreuerinnen und Betreuer von Hackett’s Quarry, als zum Abschluss des Camps eine Party veranstaltet werden soll. Allerdings kommt alles anders. Laut der Ankündigung steht eine "unvorhersehbare Nacht des Grauens bevor", bei der "blutbeschmierte Einheimische und etwas viel, viel Schlimmeres Jagd auf sie machen" wird. Jeder Charakter des Horrorspiels kann dabei zur Hauptfigur seiner eigenen Geschichte werden.Beim Cast von The Quarry haben sich die Verantwortlichen zahlreiche bekannte Namen ins Boot geholt. Unter anderem zählen David Arquette (Scream), Ariel Winter (Modern Family), Justice Smith (Jurassic World), Brenda Song (Dollface), Lance Henriksen (Aliens) und Lin Shaye (A Nightmare on Elm Street) zur Besetzung des Projekts.Während mechanisch viel auf den hohen Standard hindeutet, den sich Supermassive Games im "Entscheidungs"-Horror mit Until Dawn und der Dark Pictures Anthology erarbeitet hat, gibt es paar interessante Änderungen bzw. Neuausrichtungen. So kann man z.B. neben dem Couch-Koop online sein Schicksal in die Hände von sieben weiteren Freunden legen, um Entscheidungen gemeinsam festzulegen und den Horror zusammen zu erleben.Wenn man nur das Horror-Erlebnis genießen möchte, kann man über den "Movie Mode" Entscheidungen treffen und The Quarry als wahrlich interaktiven Film anschauen. Wer sich für die Deluxe Edition entscheidet, hat dabei u.a. nicht nur von klassischen Horror-Streifen inspirierte Filter, sondern auch die so genannte "Gorefest"-Option zur Verfügung, deren "Grindhouse"-Effekte eine noch höhere Blutausschüttung zur Folge haben werden.The Quarry erscheint bereits am 10. Juni 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Vorbestellungen der Standard und Deluxe Edition sind ab sofort möglich.