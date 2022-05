The Quarry: Gute und schlechte Nachrichten

Das kommende Horrorspiel The Quarry, der Macher von Until Dawn, präsentiert in einem neuen Trailer sechs Minuten Gameplay. Allerdings ist der Slasher zum Spielen am Launchtag, dem 10. Juni, noch nicht ganz fertig.Nach dem letzten, einzig passablen Teil der Dark Pictures Anthology möchten die Entwickler von Supermassive Games mit The Quarry wieder zu alter Stärke zurückfinden.Der Horrortitel versetzt euch abermals in die Haut mehrerer, meist jugendlicher Protagonisten, die – falls es euch mit insektenartiger Geschwindigkeit am Gamepad nicht gelingt, ihr Überleben zu sichern – im Laufe der Story alle ins Gras beißen.Bis dahin erlebt der Spieler gut abgescannte Gesichter von Schauspielern wie zum Beispiel David Arquette (Scream), Lin Shaye (The Grudge, Insidious), Ariel Winter (Modern Family) oder Ted Raimi (Evil Dead, Spider-Man) und eine packende Story, die sich an den besten Horrorfilmen der 80er Jahre orientiert.Ist euch der Ausflug in ein düsteres Camp mit angrenzendem See zu gruselig, dann könnt ihr euch das Grauen mit bis zu sieben Mitspielern erträglicher machen. Das klappt per Couch-Coop (das Gamepad wird dabei entsprechend herumgereicht) – und auch ein ähnlich funktionierender Online-Modus wurde versprochen.Letzteren bekommen die Entwickler aber leider nicht zum Release fertig, er wird erst knapp einen Monat später, am 08. Juli als Update für The Quarry zur Verfügung stehen.Das fast fertige Spiel, The Quarry, erscheint am 10. Juni für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S|X.