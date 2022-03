Stray Gods: "Rollenspiel-Musical" des Autoren von Dragon Age: Origins

David Gaider war ein Autor für Dragon Age: Origins und spielte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung. Nun hat er mit Publisher Humble Games einen Teaser für sein neues Spiel Stray Gods veröffentlicht. Dabei soll es sich um eine Art Rollenspiel-Musical handeln, das derzeit von Summerfall Studios entwickelt wird. Bereits im September 2019 kündigten Gaider und sein Geschäftspartner Liam Esler, bekannt für sein Mitwirken an Baldur’s Gate und Pillars of Eternity, das Spiel an. Der Titel befindet sich seitdem in Entwicklung und wurde zunächst unter dem Namen "Chorus: An Adventure Musical" vermarktet.Stray Gods soll einen liebevoll handgezeichneten Grafikstil besitzen und will klassische Musical-Elemente mit einer umfangreichen Geschichte vereinen. Auch über das Setting gibt es erste Informationen: "In einer modernen Fantasy-Welt leben die Götter verborgen unter den Menschen. Grace erhält die Gabe der Muse, die es ihr ermöglicht, andere zu Musical-Nummern zu bewegen… Eine Gabe, die sie benötigen wird, um die Wahrheit hinter dem Tod ihres Vorgängers herauszufinden, bevor ihr die Zeit ausgeht.“, verrät die Beschreibung auf Steam. Zwar gibt es noch keine Gameplay-Szenen, doch suggerieren die Bilder auf der Steam-Seite , dass der Spieler viele Entscheidungen treffen kann, die die Geschichte beeinflussen sollen. Die Musik stammt u.a. vom Grammy-nominierten Komponist Austin Wintory. Ein Release-Datum für Stray Gods gibt es aktuell noch nicht.