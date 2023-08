The Witcher ("Polaris"): Rund 260 Leute arbeiten schon am neuen Titel

The Witcher: Großer Teil von Phantom Liberty wechselt ins Polaris-Team

In den Reihen des polnischen Entwicklerstudiosarbeitet derzeit ein Hauptteil der Belegschaft an Phantom Liberty, dem kommenden DLC für. Das soll sich aber demnächst ändern, denn mit dem neuen Teil derkündigt sich schon ein nächstes großes Game des Studios an.Unter dem Arbeitstitelwird an dem Spiel gearbeitet, das den Auftakt zu einer neuen Witcher-Trilogie darstellen soll. In einem Quartalsbericht gab CD Projekt Einsicht, wer innerhalt des Entwicklerstudios woran arbeitet.Mit Stand Ende Juli 2023 waren demnach 300 Personen am letzten Schliff von Phantom Liberty beteiligt, rund. Das werde sich demnächst ändern, heißt es vonseiten CD Projekt. „Mit dem Release von Phantom Liberty werden wir einen großen Teil des Teams zu Polaris übertragen.“ Für Phantom Liberty wird es natürlich Personal geben, dass für Bugfixes, Support und Ähnliches zuständig ist.Deutliche Anzeichen also, dass es mit großen Schritten zum nächsten Triple-A-Titel des polnischen Entwicklers geht. Dass es ein ehrgeiziges Projekt wird, wurde bereits vorher bekannt, immerhin ist wieder eine Witcher-Trilogie plant, die obendreinerscheinen soll. Ob wir dort Geralt von Riva wiedersehen oder sich die Story auf andere bekannte oder noch nicht bekannte Charaktere konzentriert, ob die Katzenschule der Hexer eine große Rolle spielt oder das Medaillon im Teaser doch einen Luchs zeigt – darüber wird seit der Ankündigung vor eineinhalb Jahren wild gerätselt.Auf jeden Fall soll eineeingeläutet werden. Zunächst einmal dürfen sich Cyberpunk-Fans auf den DLC freuen: Phantom Liberty erscheint am 26. September und enthält neben neuen Missionen und einem neuen Stadtteil von Night City auch zahlreiche Gameplay-Updates. Warum Phantom Liberty der