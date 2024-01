The Witcher 4: Produktion soll dieses Jahr beginnen, ohne dass KI die Mitarbeiter ersetzt

The Witcher 4: Das Polaris-Projekt steht nun absolut im Fokus

Künstliche Intelligenz ist ein Thema

Schon seit 2022 ist bekannt, dass bei CD Projekt die nächstein Arbeit ist, aber trotzdem ist einnoch in weiter Ferne. Erst in diesem Jahr wird der polnische Entwickler die Produktion auf Hochtouren bringen, wie der Studio-Chef erklärt.Bereits, dass man sich nach der Fertigstellung vondem nächsten Großprojekt widmen wird. In dem Fall ist damit dasgemeint, welches unter dem Projektnamenangekündigt wurde und sich bislang in der Vorproduktion befunden hat. In wenigen Monaten soll sich das aber ändern.Dies verrät Adam Badowski, der CEO von CD Projekt, in einem kurzen Interview mit Reuters . Demnach soll das Team, welches an The Witcher 4 arbeitet, bis zur Mitte des Jahres aufaufgestockt werden. Zuletzt waren schon um die 260 Personen mit der Entwicklung und Vorproduktion des neuen Rollenspiels beschäftigt.Polaris soll der Auftakt zu einer neuen The Witcher-Trilogie werden, die in den nächsten Jahren dendarstellen wird. Nebenbei lässt das polnische Unternehmen außerdem, wobei dies von einem externen Studio entwickelt wird. Neue Infos dazu gibt es bislang allerdings nicht.Zusätzlich widmet sich CD Projekt selbst einem Nachfolger von. Aktuell befindet sich das Sequel allerdings noch in der Konzeptphase und wird vorrangig von den nordamerikanischen Teams in Boston und Vancouver geleitet. Laut Michael Nowakowski, dem Co-CEO des Unternehmens, denkt man darüber nach,zu integrieren. Weiter ins Detail wollte er allerdings nicht gehen.Zu einem in dieser Zeit durchaus kontroversen Thema nimmt derweil Adam Badowski Stellung: Die. Demnach habe man bei CD Projekt intern ein Team gegründet, welches sich mit AI-Tools auseinandersetzt. Trotzdem plane man nicht damit, zukünftig Mitarbeiter durch die KI auszutauschen. "Wir glauben, dass KI dazu beitragen kann, bestimmte Prozesse in der Spieleproduktion zu verbessern, aber nicht den Menschen ersetzen kann", so Badowski.Wann mit einemzu rechnen ist, bleibt derweil abzuwarten. Angesichts dessen, dass erst jetzt die Produktion auf vollem Niveau anläuft, solltet ihr allerdings mit einer Veröffentlichung vor 2026 oder gar 2027 nicht rechnen., wie die Entwickler schon in der Vergangenheit klar gestellt haben.