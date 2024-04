The Witcher 4 wird "kein The Witcher 3 in neuem Gewand"

Wenn CD Projekt Red ein neues Spiel wiein der Entwicklung hat, warten viele Videospielfans gespannt auf neue Infos dazu. Der nächste große Titel nach dem bahnbrechendenund dem erst enttäuschenden, dann bejubeltenwird sehr wahrscheinlich spätestens bei seinem Release für Aufsehen sorgen.Unter dem Arbeitstitel Polaris geht es als nächstes wieder in die Welt von The Witcher und es ist geplant, dass hier. Aber auch falls das Fantasy-Setting bei den Spielern wieder Erinnerungen wecken sollte: Laut Geschäftsführer Michal Nowakowski dürfen Fans etwas ganz Neues erwarten.„Ein neues Spiel zu erschaffen ist immer auch ein kreatives Risiko“, sagte Nowakowski im Rahmen der Konferenz zur Jahresbilanz. „Besonders, weil wir versuchen, unsere Grenzen auszudehnen und neue Bereiche zu erschließen.“ Wer auch immer sich auf The Witcher 4 freut, sollte daher nicht erwarten,zu bekommen. „Das Spiel wird kein The Witcher 3 in neuem Gewand sein“, verdeutlichte Nowakowski.Natürlich baue das Spiel auf dem auf, was die vorherigen Teile etabliert haben, und auf dem, was die Entwickler bei früheren Projekten gelernt haben. „Aber wir werden, die ihr noch nicht in unseren Spielen gesehen habt“, versprach der CEO vom polnischen Entwicklerstudio. „So etwas zu wagen, ist immer ein Risiko. Aber wir wollen nicht einfach das wiederholen, was wir schon getan haben.“Dazu gehört offensichtlich auch, dass man nicht zu früh mit einem Erscheinungsdatum um die Ecke kommt. Dieses hatte nämlich bei Cyberpunk 2077 mehrfach verschoben werden müssen, sodass das Spiel schließlich (unfertig) acht Monate später als ursprünglich geplant erschien. „Einist Teil eines Marketingplans, daher werden wir das hier nicht tun.“ Nowakowski bestätigte jedoch, dass Polaris nach wie vor dasDerzeit befindet sich The Witcher 4 in der Phase der Vor-Produktion; Nowakowski rechnet damit, dass es in derübergeht. Des Weiteren wird ein Spiel im Witcher-Franchise mit dem Entwicklerstudio The Molasses Flood in Boston entwickelt, ebenso wie ein Remake zu. Ob es bei einem von den Titeln, verrät der Finanzchef von CD Projekt Red.