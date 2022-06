Ghostbusters: Spirits Unleashed: Neues Gameplay-Video veröffentlicht

Ghostbusters: Spirits Unleashed – Auf Geisterjagd im Gefängnis

Mit Ghostbusters: Spirits Unleashed befindet sich ein neues Spiel zu den kultigen Geisterjägern in Arbeit. Zum kommenden Multiplayer-Spaß wurde jetzt ein neues Video enthüllt.„Who you gonna call?“ Auf diese Frage gibt es zumindest in der Popkultur nur eine gültige Antwort: die Ghostbusters. Das Wissenschaftler-Team mit dem Hang fürs Paranormale hat in verschiedener Besetzung in insgesamt vier Kinofilmen für Spaß gesorgt; daneben sind auch Trickfilmserien, Comics und auch Spieleadaptionen erschienen. Zu Letzteren wird sich demnächst Ghostbusters: Spirits Unleashed gesellen, wozu jetzt ein neues Video veröffentlicht wurde.Bei Ghostbusters: Spirits Unleashed wird es sich um einen Multiplayer-Titel handeln, bei dem bis zu vier Spieler als Geisterjäger gegen einen Mitspieler als Geist antreten müssen. Dies kann natürlich online geschehen, aber auch ein Offline-Modus ermöglicht die Solo-Hatz gegen KI-gesteuerte Gruselphänomene.Im neuen Video bekommt man einen besonders ausführlichen Eindruck von Gameplay und Atmosphäre:Wie es sich für die Marke generell gehört, geht es auch im Clip auf familiengerechte Weise schaurig zu. Dazu kommen Sprüche von den Spielfiguren, die das ganze Geschehen zusätzlich auflockern. Bei ihnen soll es sich übrigens um gänzlich neue Protagonisten handeln. Auftritte von bekannten Namen wie Winston oder Ray soll es aber auch geben.Das Entwicklerstudio IllFonic arbeitet derzeit an Ghostbusters: Spirits Unleashed. Der Titel soll planmäßig im vierten Quartual 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One sowie den PC (exklusiv im Epic Games Store) erscheinen. Gleich zum Start soll es dabei Crossplay geben.