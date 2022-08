Ghostbusters: Spirits Unleashed: Releasetermin steht jetzt offiziell fest

Eine außerkörperliche Erfahrung

Die asymetrische Geisterjagd schlägt pünktlich zu Halloween für Konsolen und PC auf. Vorbesteller, die sich jetzt schon für den Kauf entscheiden, erhalten ein paar Goodies zum Start.Vier Spieler, drei Geisterjäger und ein Spieler, der die Rolle des Hui Buh übernimmt, können sich ab dem 18. Oktober gegenseitig mit Protonenstrahl und Schleim beschießen. Wahlweise können für ein Match bestimmte Slots auch von Bots befüllt werden und für Einzelspieler gibt es kleine Missionen, die allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass Ghostbusters in den Fußstapfen von Dead by Daylight Friday the 13th oder dem kürzlich erschienenen Evil Dead: The Game wandern will.Charles Brungardt, der CEO von IllFonic, dem Publisher hinter Ghostbusters: Spirits Unleashed bringt in der Pressemitteilung seine Freude über den bevorstehenden Release zum Ausdruck: "Die Reaktion der Ghostbusters-Fans hat uns umgehauen. Die Bekanntgabe eines Datums und die Eröffnung der Vorbestellungen für Ghostbusters: Spirits Unleashed fühlt sich an wie eine außerkörperliche Erfahrung. Und wir können es kaum erwarten, dass jeder am Dienstag, den 18. Oktober, dasselbe Gefühl hat."Während sich die Spieler in einem alten Gefängnis und einem Museum per P.K.E-Meter auf die Suche nach paranormalen Aktivitäten machen und im Ernstfall den Protonenstrahl sprechen lassen, ist es dem Geist möglich eine Massenhysterie auszulösen, bestimmte Gegenstände zu übernehmen und die Geisterjäger per Schleimattacke zu verlangsamen.Weitere Schauplätze und Features möchten die Entwickler auf der Gamescom 2022 präsentieren. Vorbesteller erhalten nach dem Druck auf den Kauf-Button pünktlich zum Release den Zugriff auf den beliebten Slimer, bekommen ein besonderes Protonenpaket und zusätzliche Kleidungsoptionen.Ghostbusters: Spirits Unleashed erscheint am 18. Oktober für PC, PS4, PS5 und Xbox Series S|X.