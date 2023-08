Ghostbusters: Spirits Unleashed: Multiplayer-Geisterjagd bekommt neuen kostenlosen DLC spendiert

Ghostbusters: Spirits Unleashed – Das steckt im dritten kostenlosen DLC

Bald spukt es auch auf der Nintendo Switch

Vergangenes Jahr am 18. Oktober, und damit ziemlich genau zwei Wochen vor Halloween, ließ Entwicklerstudio Illfonic die Geister aus der Falle und veröffentlichteDer asymmetrische Multiplayer lässt euch wahlweise in die Rolle des gejagten Gespensts oder der vier Geisterjäger schlüpfen, die natürlich jeweils ihre ganz eigenen Ziele haben. Ein knappes Jahr nach Release erhält Ghostbusters: Spirits Unleashed nun den, der mit einer neuen Spektralerscheinung, einer frischen Karte sowie mehreren kosmetischen Gegenständen aufwartet.Ab sofort dürfen sich Freunde des Paranormalen in Ghostbusters: Spirits Unleashed mit dem dritten, abermals kostenlosen DLC über die neue Map namensfreuen, der in New York als legendäre Anlaufstelle für Underground-Musik gilt. Neben funkiger Live-Musik erwartet euch dort eine Mischung aus offenen Arealen und engen Verbindungsgängen, in denen vier Geisterjäger gleichzeitig gerne mal stecken bleiben könnten.Angesichts der neuen Geisterart dürfte das ziemlich ungünstig sein: Derist ein äußerst wendiger Störenfried, der wortwörtlich ein Auge auf seine Feinde wirft. Dass er seinen Sehmuskel dannwieder einholen kann, macht den Watcher nicht nur zu einem schaurigen, sondern auch wahrlich unansehnlichen Widersacher für das Team der Kammerjäger.Zusätzlich zu der frischen Karte und dem gespenstischen Neuzugang halten mit dem neuen DLC auchvon 2016 sowie einige Komfortänderungen Einzug ins Spiel. Außerdem ist die digitale Version von Ghostbusters: Spirits Unleashed auf allen aktuellen Plattformen ab sofort eine ganze Ecke günstiger: Nur nochwill man für den Party-Spuk von euch haben.Da der diesjährige Ghostbusters Day zeitgleich mit dem Summer Game Fest stattfand, bei dem eine Reihe anderer Ankündigungen im Rampenlicht standen, dürfte eine Neuigkeit zu Ghostbusters: Spirits Unleashed ein wenig untergegangen sein. Die Multiplayer-Geisterjagd erscheint nämlich noch dieses Jahr für dieund wird dort in 30 FPS laufen, 720p im Handheld sowie 1080p am Fernseher bieten. Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht.Ghostbusters: Spirits Unleashed hat es letztes Jahr übrigens auch ingeschafft.ist zwar noch ein bisschen hin, aber falls ihr euch schon einmal in die richtige Stimmung für das Gruselfest bringen wollt, könnte mit dem dritten kostenlosen DLC oder spätestens mit der Nintendo Switch-Version der richtige Augenblick gekommen sein.