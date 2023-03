Hyper Light Breaker: Entwickler zeigen endlich ersten Gameplay-Trailer und verschieben Early Access

Hyper Light Breaker: Poppig bunter Gameplay-Trailer lädt in offene Welten ein

Seit der Ankündigung im April 2022 hatte das Entwicklerstudio Heart Machine ihr neues Projektin einen Mantel des Schweigens gehüllt.Nun kämpft sich der 3D-Nachfolger zur Pixelperleaus dem Jahre 2016 zurück in die öffentliche Aufmerksamkeit und präsentiert sich endlich im. Bestand das Ankündigungsvideo noch fast ausschließlich aus einer animierten Sequenz, dürfen sich interessierte Fans nun auf etwas mehr Spielsubstanz freuen.Das knapp zweiminütige Video zu Hyper Light Breaker ist vor allem eins: Bunt. In den ersten Sekunden explodiert der Bildschirm mit Spezialeffekten inbevor es in die etwas gedecktere, aber ebenfalls farbenfrohe Spielwelt geht. Oder sollten wir lieber von Spielwelten sprechen? Immerhin wirbt der Trailer gleich mitDie werden dann in einer schnellen Abfolge von Schnitten auch angedeutet und erinnern mit ihren unterschiedlichen Umgebungen und eingefärbten Himmelhintergründen durchaus an das Weltraum-Abenteuer. Spielerisch hat man den Vorgänger Hyper Light Drifter aber offenbar nicht aus den Augen verloren und wirft einen ersten Blick auf das noch schnellereMit wilden Farbeffekten schnetzelt und sprintet ihr über das Schlachtfeld und zeigt den feindseligen Kreaturen der verschiedenen Planeten mit Nah- und Fernkampfwaffen, wer die Hosen anhat. Wenn sich der Staub gelegt hat, erkundet ihr die offenen Welten des Spiels mit einemoder einem: Hier können die Entwickler zeigen, was sie bei der Arbeit am furiosen Adventuregelernt haben.Wen es angesichts des gezeigten Materials bereits in den Fingern juckt, bekommt mit dem Trailer aber auch einen kleinen Dämpfer verpasst: Den ursprünglich für dieses Frühjahr geplantenvon Hyper Light Breaker hat man nämlich. Bis ihr dann entweder allein oder im Koop-Modus via Steam probespielen könnt, legen wir euch noch einmalans Herz.