Return to Monkey Island: Kurze Spielszenen auf Twitter gezeigt

Keine Änderung im Artdesign





New surveillance video for #MonkeyIslandMonday! Strange man seen striding purposefully on Melee dock, ignoring the pelicans and bar as though he had somewhere to be, some devilish puzzle to solve... @grumpygamer have you seen this? pic.twitter.com/Hplm9h9IHc



— LeDave Grossman (@phrenopolis) July 18, 2022

Im Juni führte das Artdesign von Return to Monkey Island zu Aufregung unter Fans. Ein Trailer sorgte für fiese Kommentare, die Ron Gilbert sogar dazu brachten nichts mehr über das Spiel sagen zu wollen ( wir berichteten ). Jetzt ist eine Mini-Szene auf Twitter gezeigt worden.Dave Grossman postete auf Twitter eine Minimal-Szene aus dem Adventure, in der eigentlich nicht viel mehr passiert, als das Guybrush Threepwood von links nach rechts läuft. Dennoch haben die knapp 10 Sekunden eine gewisse Aussagekraft. Es ist nämlich das erste Material, was nach dem Trailer-Eklat veröffentlicht wird. Die implizite Aussage von Grossman dürfte sein: "Wir ändern nichts. Und so gut sieht unser Spiel aus."Tatsächlich konnte sich auch Ron Gilbert nicht an sein eigenes Schweigegelübde halten und kommentierte den Tweet. Unter anderem bestätigte er, dass es sich bei dem Clip wirklich um eine Ingame-Szene handelt.Ein Release-Datum für Return to Monkey Island ist noch nicht bekannt. Das Adventure soll aber noch 2022 für PC und Nintendo Switch erscheinen.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer