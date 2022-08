Return to Monkey Island: Neuer Gamescom-Trailer enthüllt Release-Termin und Vorbestellerbonus

Return to Monkey Island erscheint am internationalen Talk Like a Pirate Day

Auf der Opening Night Live verrät uns Devolver Digital das Release-Datum sowie die Vorbestellerboni von Return to Monkey Island. Schon im September geht es los.Dann erscheint das Piraten-Point-&-Click-Abenteuer für die Nintendo Switch und den Computer. Außerdem bekommen wir mit dem neuen Trailer ein wenig frisches Gameplay-Footage zu sehen.Dass der Release-Termin von Return to Monkey Island auf das gleiche Datum wie der internationale Talk Like a Pirate Day gesetzt wurde, ist selbstverständlich kein Zufall. Am 19. September dürfen wir uns also in das Freibeuter-Szenario stürzen, in welchem wir Guybrush Threepwood ein weiteres mal dabei helfen sollen, das Geheimnis der titelgebenden Insel zu lösen.Mit dem Vorbestellerbonus, der uns erwartet, nehmen die Entwickler es nicht all zu ernst. Bestellt ihr Return to Monkey Island über Steam oder den Nintendo Store vor, bekommt ihr eine besonders nutzlose Pferderüstung obendrein. Diese soll eine humorvolle Anspielung auf den vierten Teil der The Elder Scrolls-Reihe darstellen. Damals bekamen wir, selbstverständlich nur gegen einen Aufpreis, eine eben solche Rüstung als kosmetischen DLC-Inhalt angeboten. Ob wir in Return to Monkey Island überhaupt auf Pferde treffen, ist bisweilen nicht einmal bekannt.Während uns Gebrauchtschiffhändler Stan S. Stanman die Rüstung im Trailer noch schmackhaft machen möchte, scherzen die Entwickler und erklären, dass es sich dabei wenigstens nicht um ein NFT handeln würde. Die Rüstung hat selbstredend keinen Einfluss auf das Spielgeschehen, was uns in Zeiten von Ingame-Shops wie dem von Diablo Immortal, welches sich immer wieder mit Pay-to-Win-Vorwürfen konfrontiert sieht , beruhigen dürfte. Doch auch Return to Monkey Island stand schon Wochen vor seiner eigentlichen Veröffentlichung in der Kritik. Nachdem Entwickler-Chef und Gamedesigner Ron Gilbert sogar beleidigt und bedroht wurde, zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück