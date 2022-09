Return to Monkey Island: Das sind die offiziellen Systemanforderungen

Return to Monkey Island: Wird überhaupt eine Grafikkarte benötigt?

Komponente Mindestanforderung Betriebssystem Windows 10 64-Bit Prozessor AMD FX-4300 oder

Intel Core i3-3240 Arbeitsspeicher 8 Gigabyte Grafikkarte Radeon HD 7750 (1 GB VRAM) oder

Nvidia GeForce GT 640 (2 GB VRAM) Speicherplatz 4 Gigabyte

Return to Monkey Island auf dem Steam Deck

Ein Blick auf die schon bekannten Systemanforderungen von Return to Monkey Island verrät, dass trotz überarbeitetem Grafikstil kein Gaming-PC der technischen Extraklasse benötigt wird.Dies haben sich Fans des kommenden Point-and-Click-Adventures vermutlich ohnehin bereits denken können. Die Anforderungen, die Return to Monkey Island an euren Computer stellt, finden wir auf der offiziellen Steam Store-Seite des Titels.Die Frage, ob überhaupt eine Grafikkarte benötigt wird, ist durchaus berechtigt. In den minimalen Systemanforderungen von Return to Monkey Island ist nämlich lediglich von einer GeForce GT 640 oder einer Radeon HD 7750 die Rede. Die Karten gibt es bereits seit über zehn Jahren und mit gerade ein bis zwei Gigabyte an Videospeicher machen sie nicht gerade etwas her.Es ist also vorstellbar, dass auch Computer oder Laptops, die keinen dedizierten Grafikchip verbaut haben, Return to Monkey Islands grundlegend niedrige Systemanforderungen bewältigen dürften. Auch die weiteren Mindestanforderungen fallen sehr niedrig aus, lediglich der benötigte Arbeitsspeicher ist etwas höher angesetzt:Zwar wurde die Kompatibilität von Return to Monkey Island auf dem Steam Deck noch nicht offiziell bestätigt, allerdings machen die niedrigen Systemanforderungen des neuesten Ablegers von Ron Gilberts Piratenabenteuer Hoffnung auf eine gelungene Umsetzung auf dem Handheld-Hybriden. Die Auswahlkriterien, die Valve bei der Umsetzung für das Steam Deck in Betracht zieht, beziehen sich allerdings nicht allein auf die benötigten technischen Spezifikationen.Vielmehr ist auch ein optimierter Support für Controller von Nöten, die Textgröße muss angemessen sein und es ist entscheidend, ob du an irgendeinem Punkt im Spiel eine Gaming-Tastatur benutzen musst. Doch auch mit den zuletzt genannten Voraussetzungen dürfte es kein Problem für Return to Monkey Island sein, zu irgendeinem Zeitpunkt auch das Steam Deck zu entern. Im Gamescom-Trailer zu Return to Monkey Island wurde zuletzt neben dem Release-Termin auch der Vorbestellerbonus enthüllt.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer