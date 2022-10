Return to Monkey Island: Die Legende lebt und verkauft sich so schnell wie nie zuvor

Return to Monkey Island: Ein Erfolg für die Reihe





Return to Monkey Island released one month ago today and Stan is proud to announce that it's the fastest selling game in the legendary series! pic.twitter.com/Kl8ZU15QYu



— Devolver Digital (@devolverdigital) October 19, 2022

Es war vielleicht eine der größten Überraschungen des Jahres: Monkey Island ist dank Serienerfinder Ron Gilbert zurück. Mit Return to Monkey Island vollendete Gilbert seine eigene Idee eines dritten Serienteils.Nach rund einem Monat meldet Publisher Devolver Digital nun eine erste Erfolgsmeldung: Das Comeback von Guybrush Threepwood macht sich bezahlt. Es ist der sich am schnellsten verkaufendste Teil der Serie.Genaue Verkaufszahlen liefert Devolver Digital aber nicht via Twitter. Stattdessen gibt es ein kleines Video, in dem der Händler Stan aus dem Gefängnis heraus die frohe Nachricht verkündet.Natürlich gilt es dabei zu beachten, dass die Spielewelt von heute eine andere ist als noch in den 90er-Jahren, als Monkey Island zur Adventure-Legende wurde. Zudem erschien Return to Monkey Island direkt für den PC und die Nintendo Switch und konnte damit auf eine bereits sehr große Installationsbasis zurückgreifen.Nichtsdestotrotz sind es für Devolver Digital und Entwickler Terrible Toybox gewiss zufriedenstellende Zahlen. Darüber hinaus verzeichnet Return to Monkey Island bei Steam außerdem beeindruckende 93 Prozent zufriedene Nutzerrezensionen.Auch in unserem Test wusste das neuste Abenteuer von Pirat Guybrush Treepwood zu überzeugen. Dabei lobt Tester Matthias Schmid unter anderem die Rätsel und den Humor, welcher sich vor allem an Fans der Vorgänger richtet.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer