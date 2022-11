Return to Monkey Island: Bekommt doch noch eine deutsche Sprachausgabe

Return to Monkey Island: Mit Guybrushs deutscher Stimme





War die Nachricht bezüglich der Veröffentlichung von Return to Monkey Island auf PS5 und Xbox X|S nur die zweitgrößte Neuigkeit der Woche? Wenn du Deutsch sprichst oder ein mächtiger Germanist sein willst, dann ja! Ab dem 8. November kannst du mit deutscher Sprachausgabe spielen! pic.twitter.com/rOycfrgd5c



— Terrible Toybox (@terribletoybox) November 2, 2022

Auf die Konsolen und in den Game Pass

Deutsche Adventure-Fans dürfen sich freuen: Return to Monkey Island bekommt schon bald eine deutsche Sprachausgabe. Und auf die muss gar nicht mehr lang gewartet werden.Wie Devolver Digital und Entwickler Terrible Toybox verkünden, wird ab dem 8. November in Return to Monkey Island auch deutsch gesprochen. Das Datum ist dabei nicht zufällig gewählt, denn am selben Tag wagt das Adventure den Sprung auf die PlayStation 5 und Xbox Series X | S.Die deutsche Sprachausgabe von Return to Monkey Island wurde zudem nicht auf die leichte Schulter genommen. Für die Stimme von Protagonist Guybrush Threepwood holte man niemand Geringeres als Norman Matt an Bord. Matt lieh dem etwas tollpatschigen Piraten bereits in The Curse of Monkey Island und Monkey Island 4 seine Stimme.Weitere Synchronsprecher gab Devolver Digital noch nicht bekannt. Fans sollen sich aber auf eine "talentierte neue Besetzung" freuen können. Auch von der einen oder anderen Überraschung ist die Rede.Einen Vorgeschmack auf die deutsche Sprachausgabe gibt es bisher noch nicht. Fans müssen sich wohl bis zum 8. November noch gedulden, um einen Ersteindruck von den Stimmen zu erhalten.Mit der deutschen Sprachausgabe entfällt auch einer der wenigen Kritikpunkte unseres Test zu Return to Monkey Island . Das Adventure wusste nämlich sowohl spielerisch als auch inhaltlich sehr wohl zu überzeugen, auch wenn die deutschen Stimmen zu dem Zeitpunkt noch fehlten.Darüber hinaus erscheint am 8. November Return to Monkey Island nicht nur für die bereits angesprochenen Next-Gen-Konsolen, sondern auch im Xbox Game Pass von Microsoft Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer