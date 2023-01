Return to Monkey Island: Point-and-Click-Darling bekommt physische Handelsversion

Return to Monkey Island: Eine Schatztruhe voller Extras

Alle Mann an Deck zum Vorbestellungsstart!

Mit Return to Monkey Island durften 2022 viele Point-and-Click-Fans ihre Lieblingsreise nach langer Piratenpause endlich wieder besuchen – wenn auch vorerst nur digital.Nun bekommt der aktuelle Ableger der Adventure-Reihe auch eine physische Handelsversion, mit der ihr euch Ron Gilberts neues Abenteuer auch ins Regal stellen können. Wer Guybrush Threepwood bereits seit seiner ersten Schatzsuche begleitet, dürfte sich vermutlich über die Alternative zum digitalen Download freuen.Verantwortlich für den physischen Release von Return to Monkey Island ist Limited Run Games , ein US-amerikanisches Unternehmen, dass sich auf die physische Veröffentlichung von eigentlich rein digitalen Titeln spezialisiert hat. Durch den Standort in den USA müsst ihr deshalb auf die untenstehenden Preise natürlich Versandkosten und potenzielle Zollgebühren oben draufrechnen.Wer keine Kosten und Mühen scheut, um das Adventure bald auch physisch in den Händen halten zu dürfen, hat gleich mehrere Optionen: Return to Monkey Island erscheint nämlich für verschiedene Plattformen und in unterschiedlichen Ausführungen. Auf der Nintendo Switch, der PlayStation 5 und der Xbox Series X | S habt ihr dabei die Wahl zwischen einer normalen Variante und der Collector’s Edition.PC-Spielern steht hingegen nur die Collector’s Edition zur Verfügung, die genau wie für die anderen Plattformen 89,99 US-Dollar kostet. Bei der regulären Version seid ihr hingegen schon mit 34,99 US-Dollar am Start. Bei dem Aufpreis von 55 US-Dollar bekommt ihr aber natürlich auch entsprechend einiges an Extras geboten.So enthält die Collector’s Edition neben dem Spiel ein Booklet, den Soundtrack auf CD, eine Einladung von LeChuck, einen Brief von Ron Gilbert und Dan Grossman, ein Sammelalbum, einen Kugelfisch-Stressball, einen Fischköder-Pin und – je nach Plattform – einen von insgesamt fünf goldenen Schlüsseln.Wer angesichts des üppigen Umfangs Blut geleckt hat und den mit Einfuhr nach Deutschland vermutlich saftigen preis tolerieren kann, sollte sich den 20. Januar im Kalender mit einem dicken X markieren. Dann startet nämlich die Vorbestellungsphase, die nur bis zum 5. März dauert und angesichts begrenzter Stückzahlen vermutlich flinke Finger verlangt.Falls ihr euch noch unsicher seid, wieviel euch das Abenteuer mit Guybrush wert ist, empfehlen wir noch einmal unseren Test zu Return to Monkey Island . Und wer bei Limited Run gleich doppelt zuschlagen will: Seit gestern lässt sich dort auch die physische Nintendo Switch-Version vom charmanten Zelda-Like Blossom Tales 2: The Minotaur Prince vorbestellen.