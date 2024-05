Zelda plus Diablo plus Thimbleweed Park: Ron Gilbert braut an eigenem RPG

ist vor allem bekannt für seine Arbeit an der berühmten Point and Click Adventure-Serie Monkey Island. Auch das letzte Spiel, an dem er mitgewirkt hat, war ein Titel der Reihe, nämlichSeit dessen Release in 2022 gab es erstmal keine weiteren Videospiel-Werke mehr unter dem Namen Gilbert. Das soll sich bald ändern, denn einaus einem ganz anderen Genre nähert sich der Vollendung.Gilberts Studio Terrible Toybox beschreibt sein nächstes Game als. Die optischen Einflüsse lassen sich beim Blick auf das bekannte Bildmaterial eindeutig auf frühere The Legend of Zelda-Spiele wie Minish Cap zurückführen. Bunte Pixel-Grafik und naturbelassene Umgebung erinnern an eine Welt, in der Link sich schon einmal beweisen musste. Einflüsse von Diablo sind optisch nicht zu erkennen, werden sich also womöglich im Gameplay niederschlagen.Bei dem Mystery-Adventure Thimbleweed Park hatte Gilbert damals selbst die Zügel in der Hand und wird daher scheinbar einige Erfahrungen und Elemente für das kommende Game mitnehmen. Verknüpft mit Diablo könnte also eine Art Dungeon Crawler mit übergreifendem Rätselnetz entstehen, aber das sind bloß Spekulationen. Fest steht, dass bezüglich desgilt. Auf Mastodon teilt Gilbert die Schritte seines Arbeitsprozesses, aus denen ersichtlich wird, dass ein Kampfsystem, Quests und Crafting implementiert werden.Den Namen des Spiels hat Gilbert zwar noch nicht verraten, Informationen zum Release-Datum sind allerdings schon konkreter:, merkt die Webseite von Terrible Toybox an, es sei immerhin die Branche der Spieleentwicklung. Gilbert selbst schrieb hierzu, dass die Entwicklerin Elissa Black ihn fortan unterstützen wird und damit die Wahrscheinlichkeit, dass er durchzieht, bevor er gelangweilt und desillusioniert abbricht, um 37 Prozent steigt. Wenn ihr wissen wollt, wie er sich bei seiner letzten Veröffentlichung geschlagen hat, empfiehlt sich unser Test zu Return to Monkey Island