Atari: Themen-Hotels geplant

Atari plant den Bau einer Reihe von Themen-Hotes. Zumindest in den USA sollen acht Gebäude entstehen, wobei der Bau in Phoenix, Arizona noch in diesem Jahr beginnen soll. Weitere Hotels in Las Vegas, Denver, Chicago, Austin, Seattle, San Francisco und San Jose sollen folgen.Neben Übernachtungsmöglichkeiten sollen einige der Hotels auch Möglichkeiten sowie Räumlichkeiten zur Austragung von eSport-Events bieten und zu einem Ort werden, wo man auch die neuesten VR- und AR-Erfahrungen ausprobieren kann. Restaurants, Bars, Fitness-Bereiche und Konferenzräume sind ebenfalls als Bestandteile der Hotelkette geplant.Hier ein paar Konzeptgrafiken, wie die Themen-Hotels nach Vorstellung von Atari aussehen sollen: