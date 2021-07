Atari: Will sich in Zukunft wieder auf Premium-Spiele konzentrieren

Geplant ist der Verkauf oder sogar das Abschalten von fünf Free-to-play-Titeln - einzig erfolgreiche Spiele mit vielen Nutzern sollen von der Entscheidung nicht beeinflusst werden und sogar mit neuen Inhalten weiter ausgebaut werden. Ebenfalls hat man in der Führungsetage beschlossen, das Glücksspielgeschäft in Afrika komplett aufzugeben und die finanziellen Ressourcen lieber anderweitig einzusetzen.



In den vergangenen Jahren zeigte Atari bereits häufiger Ambitionen, sich wieder dem klassischen Konsolen-Markt zu widmen. Dazu zählt z.B. die Ankündigung der Retro-Konsole Atari VCS , die bereits vorbestellt werden kann . Ein konkretes Veröffentlichungsdatum für Europa liegt allerdings noch nicht vor.

Atari hat in einer Pressemitteilung eine neue Geschäftsstrategie verkündet. Demnach will man sich in Zukunft wieder verstärkt auf Premium-Spiele für Konsolen und PC fokussieren. Im Gegenzug will man sich aus dem Bereich der mobilen Spiele aus dem Free-to-play-Markt zurückziehen. Darüber berichtet u.a. auch PC Gamer