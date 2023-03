Atari: Kauft die Entwickler hinter dem System Shock Remake

Atari kauft die Night Dive Studios





This is a big win for our team! As we look to continue producing high-quality, new, and remastered games that do justice to the original IP; we could think of no better long-term partner than @atari https://t.co/icK4zbQBe2



— Nightdive Studios (@NightdiveStudio) March 23, 2023



Fokus auf System Shock



Nachdem sich die Night Dive Studios über Jahre hinweg auf Remastered-Versionen von bestehenden Spielen konzentriert haben, arbeitet das Team nun schon seit Jahren an einem vollumfänglichen Remake von System Shock. Das sollte eigentlich noch im März erscheinen, wurde aber vor kurzem ein weiteres Mal verschoben – jetzt soll System Shock im Mai veröffentlicht werden



Zusätzlich arbeite das Team an einer Neuauflage von SiN mit dem Namen SiN: Reloaded, sowie an Rise of the Triad: Ludicrous Edition. Zu beiden Spielen gibt es aber bislang keine Releasetermine.

So glorreich wie einst ist der Nameschon lange nicht mehr, aber er existiert noch und greift jetzt wieder etwas an. Der Publisher hat sich nämlich dieeinverleibt.Das Entwicklerstudio hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2012 vor allem dadurch einen Namen gemacht, dass sie zahlreiche Klassiker für moderne Systeme aufpoliert haben. Aktuell arbeitet man am Remake vonund wird sich zukünftig Atari fest anschließen, wie heute bekannt wurde.Für insgesamt zehn Millionen US-Dollar will Atari die Night Dive Studios kaufen, die dieser Übernahme bereits zugestimmt haben. Final ist der Deal aber noch nicht, denn bekanntlich müssen zuvor noch einige rechtliche Dinge geklärt werden. Allerdings dürfte die Übernahme bei weitem nicht so eine Problematik darstellen,Bereits Ende April soll die Übernahme finalisiert werden, wie die englischsprachige Pressemitteilung von Atari verrät. Dort heißt es von Wade Rosen, dem CEO von Atari, dass man sich sehr darüber freut, zukünftig die Night Dive Studios an Bord zu haben. Das Team würde mit seiner Retro-Ausrichtung sehr gut zur aktuellen Strategie des Publishers passen.Ähnlich sehen das Stephen Kick und Larry Kuperman vom Entwickler selbst: "Night Dive und Atari blicken auf eine lange gemeinsame Geschichte zurück, und wir wissen, dass Atari unsere Leidenschaft für Retro-Spiele teilt und sich darauf konzentriert, qualitativ hochwertige neue und remasterte Spiele zu produzieren, die der ursprünglichen IP gerecht werden. Da wir unser Geschäft ausbauen und unsere Fähigkeiten erweitern wollen, können wir uns keinen besseren langfristigen Partner als Atari vorstellen."