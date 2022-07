Max Payne 1&2 Remake: So könnte die Neuauflage in Unreal Engine 5 aussehen

Max Payne 1 und 2 in der Unreal Engine 5? Vorgeschmack im Showcase

Mit den Remakes von Max Payne 1 & 2 kündigte Remedy Entertainment erst vor Kurzem ein Comeback des Shooter-Klassikers an. Nun zeigt ein Grafikdesign-Studio, wie es aussehen könnte.Innerhalb eines Konzept-Trailers zeigen die Designer von Teaser Play, wie sie die ersten beiden Teile des düsteren Max Payne aus dem Jahre 2001 in der Unreal Engine 5 umsetzen würden. Dabei sind es vor allem die uns vertraut vorkommenden Kulissen, die Lust auf mehr machen.Zwar soll bei dem Max Payne 1 & 2 Remake, welches von Remedy in Zusammenarbeit mit Rockstar Games entwickelt wird, statt der Unreal Engine 5 die hauseigene Northlight-Game-Engine zum Einsatz kommen, jedoch bietet uns der Trailer von Teaser Play einen Vorgeschmack darauf, was uns mit neueren Grafiktechnologien ungefähr erwarten könnte. Schon in Control und dem etwas älteren Alan Wake verwendeten die Entwickler die besagte Engine, was für eine außergewöhnliche, aber reizvolle Optik sorgte.Das Video trägt den Namen "Max Payne Remake - Unreal Engine 5 Insane Showcase" und führt uns in der Haut des titelgebenden Protagonisten durch verschneite Straßen, einen beklemmenden U-Bahnhof und eine Tiefgarage. Die Schauplätze erstrahlen dabei, trotz ihres finsteren Looks, dank moderner Grafik-Features in einem völlig neuen Glanz: Die spezielle Beleuchtungstechnik Lumen (Global Illumination), Nanite und das sogenannte Screen-Space Ray Tracing sorgen dafür.Schon zu Beginn des Jahres berichteten wir, dass Remedy Entertainment die Arbeit an den Remakes von Max Payne 1 und 2 aufgenommen hat . Wann uns die Neuauflagen erwarten, ist bislang jedoch nicht bekannt, da sich das Projekt zum Zeitpunkt der Ankündigung gerade einmal in der Konzeptphase befand. Geplant sind als Release-Plattformen aber immerhin der PC, die PlayStation 5 sowie beide Xbox Series-Konsolen.