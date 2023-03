Live a Live: Switch-exklusives Rollenspiel erscheint bald für PC & PlayStation

Live a Live: Demo bereits ab heute spielbar





Das HD-2D-Remake vonist im vergangenen Jahr exklusiv für die Nintendo Switch erschienen. Bald schafft es die Neuauflage des einstigen SNES-Rollenspiels aber auch auf weitereDies kündigte Square Enix jetzt via Twitter an: Demnach wird Live a Live bereits amfür denveröffentlicht. Ab dann könnt ihr wie zuvor nur Besitzer einer Nintendo Switch die acht Geschichten des Rollenspiels im neuen und schicken HD-2D-Gewand erleben.Solltet ihr euch aber noch nicht sicher sein, ob das JRPG euren Geschmack trifft, könnt ihr euch über einefreuen. Die ist bereits ab heute spielbar und erlaubt einen Einblick in drei der insgesamt acht verschiedenen Zeitepochen von Live a Live.So könnt ihr schon die Anfänge von der Wilde Westen, der fernen Zukunft und der Edo-Zeit in Japan ausprobieren und überprüfen, ob euch Live a Live gefällt. Sollte das der Fall sein, dann dürft ihr euch doppelt freuen, denn sämtliche erspielten Fortschritte können zum Release in die Vollversion übernommen werden. Ihr müsst also nicht unbedingt die Anfangskapitel noch einmal spielen, sondern könnt die Geschichte bequem fortsetzen.Die Erzählungen in Live a Live sind zudem nicht unbedingt für sich stehend, sondern nach und nach ergibt sich ein zusammenhängendes Bild, bei dem die Einzelteile zusammenlaufen. Bis dahin erlebt ihr aber jeweils ganz eigene Welten, bei denen die jeweiligen Protagonisten mit ihrer Zeitepoche auch spielerisch konfrontiert werden: In der Steinzeit gab es zum Beispiel noch keine fortschrittliche Sprache und im Wilden Westen könnt ihr bereits auf Revolver und andere Schusswaffen zurückgreifen.Falls euch bei Live a Live nur die Optik reizt, ihr aber sonst auf der Suche nach einem klassische JRPG seid, dann lohnt sich ein weiterer Blick Richtung Square Enix. Das erstLetztes aktuelles Video: Prehistory Trailer