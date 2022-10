Xenoblade Chronicles 3: Collector's Edition kann jetzt vorbestellt werden – wenn Nintendo euch lässt

Xenoblade Chronicles 3: Vorbestellungen der Collector's Edition knocken den Nintendo Store aus

Erst kürzlich wurde bekannt, dass das Release der Collector's Edition von Xenoblade Chronicles 3 hierzulande in die erste Oktoberhälfte verschoben wird.Seitdem warteten Fans der Reihe gespannt darauf, wann es endlich soweit sein würde. Wie Nintendolife berichtet, kann Xenoblade Chronicles 3 in der Sammlerausführung ab sofort vorbestellt werden. Allerdings nur, wenn die japanische Spieleschmiede euch auch lässt.Wie möglicherweise schon im Vorfeld zu erwarten war, sorgen die massiven Vorbestellungen der Collector's Edition von Xenoblade Chronicles 3 über die offizielle My Nintendo Store-Seite allem Anschein nach für eine Überlastung seiner Server. Darauf lässt zumindest die Fehlermeldung, die wir bei einem Besuch der Website ausgespielt bekommen, schließen. Auf dieser heißt es:"We're currently experiencing a high number of customers on the site, please come back later.", was so viel bedeutet wie "Momentan erfahren wir eine hohe Anzahl an Kunden auf der Webseite, bitte kommen Sie später wieder". Lediglich einen Button unter der Meldung, über den man Nintendo direkt kontaktieren kann, bekommen wir noch zu Gesicht.Verwunderlich ist dies jedoch nicht. Denn die mehrfache Verschiebung ihres Veröffentlichungstermins sorgt wohl umso mehr dafür, dass Fans von Xenoblade Chronicles 3 die erstbeste Chance ergreifen wollen, sich ihre Collector's Edition zu sichern. Da wir bislang noch keinen Zugriff auf die Webseite hatten, können wir euch leider auch nicht verraten, ob ihr das Sammlerstück überhaupt noch bekommen könnt. Wir empfehlen daher, solltet ihr ernsthaft an ihr interessiert sein, den Online-Store regelmäßig zu aktualisieren. Ob Xenoblade Chronicles 3 auch uns begeistern konnte, verraten wir in unserem ausführlichen Testbericht zum Spiel Letztes aktuelles Video: TerminTrailer