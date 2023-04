Xenoblade Chronicles 3: Finaler Story-DLC bekommt überraschenden Release-Termin

Xenoblade Chronicles 3: Die Rückkehr von Shulk und Rex

Offenbar kein physischer Release geplant

Geballte Ladung Xenoblade-Amiibos





#amiibo-Figuren für Noah und Mio, den Hauptcharakteren von #XenobladeChronicles3, werden ebenfalls erscheinen. Weitere Informationen folgen demnächst! pic.twitter.com/XgaXp4Ol2E



— Nintendo DE (@NintendoDE) April 19, 2023

Nintendo hat aktuell eine kurze Lunte: Nicht etwa, weil man dort schnell sauer wird, sondern weil man Spiele und vor allem DLCs deutlich früher als erwartet veröffentlicht – so nun auch beiNach dem Shadow Drop vonund dem überraschendenAnfang April folgt jetzt nämlich das riesige Rollenspiel: Die vierte und damitder kostenpflichtigen Erweiterung für Xenoblade Chronicles 3 soll schonerscheinen und die Saga zu einem würdigen Abschluss bringen.Genau wie bei Fire Emblem Engage haben die Fans auch bei Xenoblade Chronicles 3 erst mit einem deutlich späterengerechnet, denn das Platzhalter-Datum vom 31. Dezember 2023 ließ auf keine zeitnahe Veröffentlichung hoffen. Nun soll der DLC schon in einer Woche sein fulminantes Finale feiern und das Hauptspiel mit einerversorgen.Die hört auf den Namenund lässt ihre Dimensionen mit einem neuen Trailer erahnen: Der konzentriert sich nämlich vor allem auf die neue Story und die dort auftretenden Charaktere, zu denen neben neuen Gesichtern auch ein paar altbekannte Figuren aus den Vorgängern stoßen.Neben einem erwachsen gewordenen und vor allem deutlich muskulöserenausgesellt sich auch, der Held des ersten Serienablegers. Mit Nikol und Glimmer sind allerdings auch die Kinder der beiden Rollenspiel-Recken am Start, wie der Trailer zu verraten scheint.Auf der offiziellen Website des Spiels präzisiert Nintendo, dass der DLC trotz seines Namens vor den Ereignissen von Xenoblade Chronicles 3 spielen und alle Teile der Reihe miteinander verbinden soll –vermutlich ausgenommen. Außerdem soll es einigegeben, darunter die Paar-Kombo, bei der zwei Charaktere gleichzeitig den Gegner in die Mangel nehmen.Im Gegensatz zu dem Xenoblade Chronicles 2-DLC „Torna – The Golden Country“ scheint „Die erlöste Zukunft“ aberzu erscheinen. Zwar thematisierte man eine solche Fassung nicht direkt, schreibt aber, dass die neue Story „exklusiv über das 4. Paket des Erweiterungspasses“ erhältlich sein soll. Den findet ihr wiederum fürim Nintendo eShop.Fans der Rollenspiel-Reihe haben neben dem in einer Woche erscheinenden DLC für Xenoblade Chronicles 3 aber noch einen weiteren Grund zur Freude: Nintendo datierte nämlich nicht nur endlich die-Amiibos zu, sondern kündigte auch völlig neue Sammelfiguren an.Während das Klingen-Duo aus Xenoblade Chronicles 2 ab dem 21. Juli alserscheint, sollen auch Noah und Mio, die beiden Protagonisten aus dem dritten Teil, als scanbare Sammlerstücke verewigt werden. Wie das Spiel der beiden die Tradition der Reihe fortführt, könnt ihr derweil innachlesen.