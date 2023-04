Xenoblade Chronicles 3: Über 150 Euro? Warum ich für einen Videospiel-Soundtrack keine Kosten gescheut habe

Die Trinity Box: Ein Sammlerstück für Augen und Ohren

Xenoblade Chronicles: Der Soundtrack meines Lebens

Bilder, die man hören kann: Der Soundtrack der emotionalen Reise von Rex und Pyra nach Elysium hat sich auf ewig in meine Ohren gebrannt. Quelle: Nintendo / Monolith Soft

Die DLC-Musik als krönender Abschluss

Vorbestellung und weitere Soundtrack-Optionen

Videospiele sind: Indie-Titel entlasten zwar immer mal wieder den Geldbeutel, doch wer Blockbuster am Release-Tag erleben will, greift mitunter tief in die Tasche.Richtig teuer wird es dann, wenn man sich zusätzlich noch mit Merchandise eindeckt, erst recht bei schicken Sammlerstücken. Hochwertige Figuren, edle Artbooks oder: Die Anzahl an Möglichkeiten ist schier unendlich. Da passiert es dann auch schnell, dass manfür eine Sammlung an CDs hinblättert.Das japanische Unternehmen Procyon Studio verkauft nämlich den Soundtrack zu allen Spielen der Xenoblade Chronicles-Reihe, darunter seit kurzem auch die. Das prall gefüllte Paket enthält dender gesamten Reihe: Alle Songs der drei nummerierten Hauptspiele sowie der beiden DLCsund Die erlöste Zukunft sind in der Trinity Box enthalten.umfasst die hübsche Sammlerbox, die in schlichtem Schwarz daherkommt und vom Trinity Prozessor, bestehend aus den drei Kernkristallen von Ontos, Logos und Pneuma, geschmückt wird. Entsprechend teuer ist das gute Stück natürlich auch: 20.000 Yen will man für die Box haben. Zusammen mit gut 4.000 Yen für die Lieferung aus Japan kommt man auf 24.000 Yen und damitEin stolzer Preis, der in seine Einzelteile zerlegt jedoch gerechtfertigt erscheint: Die 140 Euro für die Trinity Box erstrecken sich schließlich auf 20 CDs, womit ein einzelner Datenträger nur noch bei sieben Euro liegt – das istim regulären Fachhandel. Und dann versammeln die zwanzig Disks ja auch noch einen der besten Videospielsoundtracks aller Zeiten.Japanische Rollenspiele, da bildet die Xenoblade Chronicles-Reihe keine Ausnahme, sind für ihre umfangreichen Epen bekannt, die erzählerisch oft einezu bieten haben: Wut, Trauer, Entschlossenheit, Enttäuschung und Glückseligkeit finden in den oft hundert Stunden langen Geschichten alle ihren Platz und das spiegelt sich selbstverständlich auch in der Musik wider.Der energiegeladene Kampfsong You Will Know Our Names aus deroder die gefühlvollenaus dem dritten Teil sind nur zwei Beispiele für den facettenreichen und berührenden Soundtrack der Reihe. Der heimliche Star (sowohl spielerisch als auch musikalisch) ist für mich dann aber dochDer verspielte und extrem vielseitige Song, der die grünen Wiesen von Gormott zum Strahlen bringt und Erkundung und Kämpfe in den ersten Stunden des Spiels beschwingt untermalt. Der vielstimmige Chor von, der mir jedes Mal wieder Gänsehaut verpasst und Tränen in die Augen treibt. Und natürlich derMor Adains, der ein sagenhaftes Abenteuer verspricht – nur drei der über 100 unglaublichen Tracks von Xenoblade Chronicles 2.Den Anspruch, den Soundtrack der kompletten Xenoblade Chronicles-Reihe zu versammeln, hat die Trinity Box übrigens nicht umsonst: Mit dem in wenigen Tagen erscheinendenfür Xenoblade Chronicles 3 erscheint nämlich die finale Story-Erweiterung, was es Procyon Studio erlaubt, auch die neuen Lieder auf CD zu bannen.Wer nicht mehr bis zum 26. April warten will, um der Musik aus dem letzten DLC zu lauschen, bekommt dank Nintendo übrigens schon jetzt eine. Auf YouTube hat man ein dreiminütiges Video hochgeladen, in dem eines der neuen Battle-Themes aus Die erlöste Zukunft zu hören ist und vor dem Release erneut ein bisschen musikalische Xenoblade-Magie versprüht.Falls ihr als Xenoblade-Fans nicht ohnehin schon zugeschlagen habt: Auf der offiziellen Website von Procyon Studio findet ihr die Trinity Box sowie weitere und vor allem günstigere Optionen. Zu jedem Spiel der Reihe sowie dem Torna: The Golden Country-DLC kann der Soundtrack nämlich auchwerden, die Box zu Xenoblade Chronicles 3 enthält außerdem exklusive Replikas von Noahs und Mios Flöten.Wer trotz des stolzen Preises mit der Trinity Box liebäugelt, hat noch wenige Tage Zeit zum Kauf: Nochkönnt ihr das Sammlerstück, danach wird es abseits von möglichen Restbeständen nicht mehr erhältlich sein. Die Auslieferung soll dann am 27. Juli starten, die Reise aus Japan dauert aber natürlich ein bisschen.Das verantwortliche Procyon Studio wird übrigens vonbetrieben, der als Komponist maßgeblich an einem großen Teil der Soundtracks von Xenoblade Chronicles beteiligt war. JRPG-Veteranen haben seine Musik aber auch schon in Klassikern wieodergehört. Spielerisch geht es, wenn der DLC Die erlöste Zukunft die Geschichte aller Spiele miteinander verbinden soll.