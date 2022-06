World Of WarCraft: Dragonflight: Expansion kommt früher als erwartet

Bislang keine Beta zu WoW: Dragonflight – Fans befürchten übereilten Release

Vorbestellungen ab sofort möglich

Das nächste Add-on für Blizzards MMORPG, World of Warcraft: Dragonflight, kommt nun doch früher als zuletzt von der Community vermutet wurde. Sogar Vorbestellungen sind bereits möglich.Zwar hatte der Entwickler zuvor keinen spezifischen Release-Zeitraum angegeben, jedoch wurde in der Community und von bekannteren Beobachtern der Szene weitestgehend eine Veröffentlichung im kommenden Jahr erwartet. Nun soll World of Warcraft: Dragonflight schon in diesem Jahr kommen, genau genommen vor dem 31. Dezember 2022, wie die offizielle Store-Seite gestern bekannt gab.Die Nachricht über den frühzeitigen Release von World of Warcraft: Dragonflight spaltet derweil die Fan-Gemeinde. Wie man in den Kommentarspalten Szene-naher Online-Magazine und den hauseigenen Foren des Spiels lesen kann, haben viele Spieler Angst davor, Blizzard könnte die nächste Erweiterung unfertig und völlig überstürzt veröffentlichen.Immerhin gab es bislang keinen einzigen Beta-Zyklus für das Add-on und auch die letzte Expansion, Shadowlands , wurde nach ihrem sogar noch einmal verschobenen Release für ihre Inhaltslosigkeit gerügt. Darüber hinaus verunsichert die Spieler der Fakt, dass bislang immer etwa ein Jahr zwischen Ankündigung und Veröffentlichung der World of Warcraft-Erweiterungen verging. In diesem Fall liegen zwischen der Vorstellung im April und einem möglichen Release maximal acht Monate.Wer sich nicht von dem zügig nahenden Veröffentlichungstermin von World of Warcraft: Dragonflight fürchtet, der kann das Spiel bereits jetzt vorbestellen. Die Base Edition gibt es für 49,99 Euro, eine Heroic Edition für 69,99 Euro und die Epic Edition für stolze 89,99 Euro zu erwerben. Im offiziellen Shop finden wir eine tabellarische Übersicht über alle Vorteile und Unterschiede der verschiedenen Versionen.So gibt es beispielsweise ab der heroischen Version eine Charakteraufwertung auf Stufe 60, ein neues Flugreittier sowie das coole Haustier Murkastrasza, ein Murloc, der Drachenschwarm-Anführerin Alexstrasza nicht nur namentlich ähnelt, als Bonus abzustauben. Die epische Version von World of Warcraft: Dragonflight lockt darüber hinaus mit verschiedenen kosmetischen Gegenständen sowie 30 Tage Spielzeit.Letztes aktuelles Video: Ankündigung Cinematic