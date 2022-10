World Of WarCraft: Dragonflight: Pre-Patch für das neue Addon startet Ende Oktober

World of Warcraft: Dragonflight – Die Inhalte des Pre-Patch

Die Talentbäume kehren zurück, sollen aber nun bedeutender ausfallen. Laut Blizzard trifft man nun auf jeder Stufe entsprechende Entscheidungen, die sich auch im Gameplay direkt auswirken. Änderungen an der Benutzeroberfläche: Das aktualisierte und deutlich anpassbarere Interface erscheint mit dem Pre-Patch. Die Entwickler versprechen einen modernen Look, der aber die Ästhetik des Originals beibehält.

Neue Optionen, wie das Zauberwirken durch Gedrückthalten und eine Unterstützung für Gamepads sind im Pre-Patch enthalten. Gewertetes gemischtes Einzel: Im PvP-Modus gibt es jetzt für das gemischte Einzel einen gewerteten Bereich, mit dem man innerhalb einer Saison Belohnungen und Erfolge freischalten kann.

Rufer der Dracthyr verfügbar: Spieler können mit dem Pre-Patch einen Charakter erstellen, der zu den großen Neuerungen der Erweiterung zählt. Die Rufer der Dracthyr sind die erste Kombination aus Volk und Klasse in einem und kann entweder Schaden aus der Ferne anrichten oder Verbündete heilen.

Neuer Dungeon: Im Ödland der Östlichen Königreiche öffnet in Uldaman der Dungeon das Vermächtnis von Tyr, in dem sich alles um die Titanen dreht.

In etwas mehr als einem Monat erscheint mit Dragonflight die neunte Erweiterung für World of WarCraft . Bereits in den nächsten Tagen geht es aber schon mit dem Pre-Patch los.Dieser ist zweigeteilt und führt in die Erweiterung über. Los geht es am 26. Oktober mit der ersten Phase, die schon einige große Änderungen mit sich bringt.Die erste Phase des Pre-Patch für World of WarCraft: Dragonflight umfasst gemäß Blizzard fünf große Features, die Auswirkungen auf alle Spieler des Online-Rollenspiels haben:Nach dem ersten Teil des Pre-Patches vergehen nur wenige Tage bis zum zweiten Teil des Updates. Am 16. November folgen Inhalte, die vor allem für Käufer des neuen Addons relevant sind:Sobald die zweite Phase des Pre-Patches erschienen ist, dauert es dann nicht mehr lange bis zum Release der vollständigen Erweiterung. World of WarCraft: Dragonflight erscheint am 29. November 2022 und lässt euch unter anderem dem Namen gerecht auf Drachen fliegen Letztes aktuelles Video: Ankündigung Cinematic