World Of WarCraft: Dragonflight: Neuer Cinematic lässt die Drachen los

World of WarCraft: Dragonflight – Erobert die Lüfte

Zweiter Pre-Patch ist erschienen

Nicht mehr ganze zwei Wochen, dann erscheint die neunte Erweiterung für World of WarCraft. Passend zum bevorstehenden Release von Dragonflight gibt es ein schickes Cinematic-Video.In "Erobert die Lüfte" stehen natürlich vor allem die Drachen im Vordergrund, denn schließlich dreht sich auch die kommende Erweiterung vorrangig um die mächtigen Wesen von Azeroth.Zu sehen sind in dem etwa drei Minuten langen Video zu Beginn ein paar waghalsige Flugszenen mit zwei verschiedenen Drachenreitern, die in eine ruhige Szene mit dem grünen Drachenschwarm übergeht. Aber schon kurz darauf wird es brenzlig, denn die beiden Drachenreiter werden auf einmal von Raszageth der Sturmfresserin verfolgt.Damit aber nicht genug, denn auch die neue Heldenklasse namens Rufer der Dracthyr hat einen Auftritt, sowie Alexstrasza selbst. Die Herrin des roten Drachenschwarms stellt dabei noch einmal unter Beweis, warum sie auch als Lebensbinderin bekannt ist.Neben dem neuen Cinematic-Video veröffentlichte Blizzard außerdem den zweiten Pre-Patch für World of WarCraft: Dragonflight . Nachdem am 26. Oktober bereits die neuen Talentbäume und das überarbeitete Interface online gingen, können ab heute Vorbesteller der neuen Erweiterung die neuen Dracthyr ausprobieren.Bis zum vollständigen Release der neunten World of WarCraft-Erweiterung dauert es übrigens wirklich nicht mehr lange. Am 29. November 2022 startet das nächste Abenteuer des Online-Rollenspiels.Letztes aktuelles Video: Ankündigung Cinematic