World Of WarCraft: Dragonflight: Schicker Launchtrailer stimmt auf den Release ein

World of WarCraft: Dragonflight – Launch-Trailer mit Bösewicht

Vom Pre-Patch zum Release

Der Release von World of WarCraft: Dragonflight rückt mit jedem Tag näher. Damit einher betreibt auch Blizzard derzeit viel Marketing und präsentiert bereits den nächsten Trailer zur Erweiterung.Nachdem erst vor kurzem das Cinematic-Video erschienen ist , folgt nun der Launch-Trailer. Auch dieser setzt thematisch natürlich den Fokus auf die Rückkehr der Drachen, aber gibt ebenso einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen von World of WarCraft: Dragonflight.Eigentlich gibt es mit Dragonflight einen guten Anlass in Azeroth zu feiern, denn die Drachen sind wieder da. Allerdings bahnt sich bereits ein neuer Feind an, der gar kein Interesse daran hat, dass die mächtigen Schwärme damit beginnen, das Land zu heilen.Aus diesem Zweck ruft Alexstrasza, die Königin des roten Drachenschwarms, um Hilfe. Die Mächte der einzelnen Drachenaspekte müssen unbedingt wieder zu alter Stärke finden, um Raszageth die Sturmfresserin zu besiegen. Hierbei handelt es sich um die Antagonistin von Dragonflight, die auch im Raid eine wichtige Rolle spielen wird.Neben der kleinen Story-Einführung gewährt das fast zwei Minuten lange Video zudem einen Blick auf die großen Neuerungen: Die Rückkehr der Talentbäume, die neue Heldenklasse Rufer der Dracthyr und das Drachenfliegen selbst.In World of WarCraft selbst laufen derzeit auch die Vorbereitungen für die neue Erweiterung auf Hochtouren. Mittlerweile ist seit einigen Tagen der zweite Pre-Patch verfügbar und lässt Vorbesteller bereits die neue Klasse ausgiebig spielen. Zudem können auch die neuen Talentbäume bereits von Spielern ganz genau unter die Lupe genommen werden.World of WarCraft: Dragonflight lässt hingegen noch ein paar Tage auf sich warten. Los geht es am 29. November, sofern die Server am Releasetag mitspielen und nicht zusammenbrechen.Letztes aktuelles Video: Ankündigung Cinematic