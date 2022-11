World Of WarCraft: Dragonflight: Seltenes Reittier und weitere Belohnungen zum Release kostenlos

World of Warcraft: Dragonflight: Seltener Teufelsdrache jetzt umsonst

Verbindet euren Twitch- mit eurem Battle.net-Account von Blizzard.

Schaut vier Stunden lang Streamern zum Release von World of Warcraft: Dragonflight auf der Plattform zu.

Achtet darauf, dass ihr einen Kanal anseht, bei dem die "Drops aktiviert" sind. Den Hinweis erkennt ihr am entsprechenden Tag.

Welche Kanäle ihr dabei wie lange anschaut, ist euch überlassen.

Weder ein Abonnement bei den entsprechenden Streamern, noch bei Amazon Prime ist benötigt.

Weitere Belohnungen über Twitch zum Dragonflight-Start

Blizzard schenkt euch zum Release der neuen World of Warcraft-Erweiterung, Dragonflight, ein bislang äußerst seltenes Reittier. Weitere Belohnungen warten.Ursprünglich war es ausschließlich über das World of Warcraft Trading Card Game zu ergattern, welches seit einigen Jahren aber nicht länger hergestellt wird. Dementsprechend dürften sich Sammler, denen es bislang noch fehlte, über die Rückkehr in Dragonflight freuen.Konkret handelt es sich bei dem kostenlosen Reittier, welches die Entwickler euch zur morgigen Veröffentlichung von WoW: Dragonflight schenken, um den Teufelsdrachen. Der seltene Schuppenträger kann selbstredend fliegen und auf euren schwarzen Schwingen, die in einem Grünton schaurig schön schimmern, trägt er euch im neuen Addon durch die Lüfte.Auf eBay erreicht die Karte mit dem entsprechenden Code derweil Spitzenwerte, jetzt könnt ihr ihn abstauben, indem ihr euren liebsten Streamern beim Start der Erweiterung auf Twitch beim Spielen zuseht. Die Aktion beginnt ab heute, 19 Uhr und folgendes müsst ihr tun:Bis zum 1. Dezember wartet der Teufelsdrache noch im Angebot der Streaming-Plattform, ehe er wieder über den Weiten der Dracheninseln zu neuen Abenteuern aufbricht und somit verschwindet. Ob es ihn danach in einer künftigen Werbeaktion wieder geben wird, wissen wir bislang nicht.Neben dem Teufesldrachen wartet Blizzard mit weiteren Geschenken, die wir zum Start von Dragonflight über Twitch abstauben können, auf. Zwischen dem 13. und dem 29. Dezember gibt es ein purpurnes Feuerwerk für unsere Spielzeugsammlung gratis.Darüber hinaus bekommen wir den Harvest Golem "Ichabod", wenn wir noch bis zum 13. November zwei Abonnements bei teilnehmenden Streamern auf der Plattform verschenken. Somit zahlt ihr effektiv rund sieben Euro, wenn ihr euch den witzigen Begleiter sichern wollt. Wer noch nicht im Dragonflight-Fieber ist, der kann sich mit einem schicken Launch-Trailer auf den Release der neuesten WoW-Erweiterung einstellen. Letztes aktuelles Video: Ankündigung Cinematic