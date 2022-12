World Of WarCraft: Dragonflight: Seltenes Haustier und Reittier kostenlos über Twitch erhalten

World of Warcraft: Dragonflight – Cenariusjungtier und Windross kostenlos erhalten

Verbindet euren Twitch- mit eurem Battle.net-Account von Blizzard.

Schaut vier Stunden (Cenariusjungtier) bzw. acht Stunden (Schnelles Windross) lang Streamern von World of Warcraft: Dragonflight zu.

Wichtig: Der Kanal, dem ihr zuseht, sollte "Drops aktiviert" haben. Den Hinweis erkennt ihr an den Tags oder im Titel des Streams.

Ein Abonnement beim Streamer oder bei Amazon Prime ist für die Aktion nicht notwendig.

Weitere Belohnung schon angekündigt

Wer gerne in World of WarCraft Haus- und Reitiere sammelt, sollte demnächst bei Twitch.tv vorbeischauen. Dort könnt ihr bald über die Twitch-Drops zwei seltene Belohnungen abstauben.Nachdem Blizzard schon zum Release von World of WarCraft: Dragonflight in Zusammenarbeit mit Twitch den Teufelsdrachen verschenkte , könnt ihr euch dieses Mal über zwei andere Tiere freuen, die seinerzeit noch richtig Geld gekostet haben.Genauer gesagt erhaltet ihr einerseits das Haustier "Cenariusjungtier" und andererseits das Reittier "Schnelles Windross", die damals im Shop des Spiels für insgesamt 30 Euro verkauft worden sind. Jetzt könnt ihr sie kostenlos erhalten, wenn ihr ein wenig Zeit mitbringt.Wie schon bei der Release-Aktion müsst ihr für die Tiere auch dieses Mal wieder auf Twitch.tv ein paar Streamern zusehen. Das funktionert wie folgt:Der Startschuss für die zweiten Twitch Drops fällt am 10. Dezember um 09:00 Uhr. Zeit habt ihr dann bis zum 13. Dezember, 20:59 Uhr, um die vier beziehungsweise acht Stunden vollzubekommen.Dabei gilt, dass ihr nicht zwingend dem Stream aktiv zuschauen müsst. Für die Belohnungen könnt ihr auch den Stream nebenbei laufen lassen und in der Zeit etwas anderes machen. Allerdings müsst ihr zwischendurch das Cenariusjungtier in eurem Twitch-Inventar einlösen, damit ihr am Ende auch das Schnelle Windross erhaltet.Die zwei Tiere sind zudem nicht die letzten Twitch-Drops, die es in diesem Jahr für World of Warcraft: Dragonflight gibt. Zwischen dem 13. und 29. Dezember könnt ihr außerdem ein "Dauerhaftes lila Feuerwerk" für eure Spielzeugkiste freischalten. Dafür müsst ihr dann auch nur zwei Stunden lang einem Stream zusehen.Ob die Aktion bezüglich der Twitch Drops im kommenden Jahr noch fortgesetzt wird, ist bislang nicht bekannt. Allerdings gut vorstellbar, dass Blizzard noch das eine oder andere Goodie bereithält, um die Streams des Online-Rollenspiels weiter anzuheizen.Letztes aktuelles Video: Ankündigung Cinematic